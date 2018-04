Sea Dogs: plus de matchs à la radio

Les Sea Dogs de Saint-Jean viennent de connaître la saison la plus désastreuse de leur histoire, ne parvenant qu’à remporter 14 rencontres en temps réglementaire et 39 points au classement de la saison régulière. - Archives

La décision prise par la direction des Sea Dogs de Saint-Jean de se départir des services de son descripteur radiophonique des matchs et directeur des médias et des communications suscite un tollé dans la ville portuaire.

Tim Roszell assurait la description à la radio des rencontres de la formation à domicile et à l’étranger depuis la saison 2006-2007.

Grand passionné et fin connaisseur en matière de hockey junior majeur au pays, Roszell avait ajouté récemment à son métier les fonctions de directeur des médias et des communications des Sea Dogs.

La formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec vient de connaître la saison la plus désastreuse de son histoire, ne parvenant qu’à remporter 14 rencontres en temps réglementaire et 39 points au classement de la saison régulière.

Si les nombreux partisans peuvent comprendre que l’équipe est en période de reconstruction, ils ne pardonnent pas les faits et gestes de la haute direction qui aurait décidé de cesser la saison prochaine la radiodiffusion des rencontres sur les ondes de NewSong FM.

Celle-ci serait éventuellement remplacée par des diffusions sur le Web des rencontres disputées à domicile.

Une pétition intitulée «Saint-Jean a besoin de Tim Roszell et des Sea Dogs à la radio!» circule actuellement en ligne et avait récolté dimanche près de 500 signatures.

La missive demande le retour de Tim Roszell dans ses anciennes fonctions et réclame le maintien de la radiodiffusion des rencontres de l’équipe.

Les partisans sont aussi invités à faire part de leur insatisfaction à l’endroit de Trevor Georgie, le président et directeur général des Sea Dogs.

«Les fans de l’équipe et moi-même sommes en colère! J’aimerais que le président Georgie soit viré de ses fonctions», a confié à l’Acadie Nouvelle une partisane de longue date de l’équipe.

Un proche de la direction des Sea Dogs a également confié sous le couvert de la confidentialité que la situation était loin d’être rose dans les bureaux du club.

«Cette histoire va devenir hors de proportion. Il va se passer quelque chose, c’est certain! Il faut regarder de près ce qui s’est passé cette saison et analyser les décisions qui ont été prises, les propriétaires de l’équipe devront sans doute bouger», a-t-il ajouté.

«C’est une saison remplie de décisions stupides et pour couronner le tout, l’un des meilleurs qui œuvre dans l’entreprise est congédié. Un gars qui a été fidèle à cette organisation depuis le premier jour et qui était aimé par tout le monde. C’est une vraie farce!», a affirmé l’ancien gardien de but Karel St-Laurent sur le réseau social Twitter.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, le président et directeur général des Sea Dogs a indiqué que Tim Roszell était toujours un employé à temps plein de l’équipe.

«J’ai bon espoir qu’il fera partie de notre équipe la saison prochaine. Nous avons cependant eu cinq années financières très difficiles chez les Sea Dogs et avons été obligés de faire un certain nombre de changements dans le personnel afin de réduire les coûts d’opération», a expliqué Trevor Georgie.

«Les coûts de fonctionnement du hockey junior continuent de croître alors que les revenus stagnent ou continuent de diminuer», a-t-il ajouté.

L’équipe a maintenu une moyenne de plus de 4200 spectateurs par rencontre à domicile au cours des deux dernières saisons, ce qui devrait normalement assurer sa viabilité financière.