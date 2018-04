Baseball: les Ironmen de Miramichi ajoutent du talent

Malgré la perte du vétéran Jean-François Neveu qui a décidé de prendre une saison sabbatique, les Ironmen de Miramichi risquent néanmoins de faire peur aux frappeurs adverses cet été. Après l’embauche du lanceur américain (et joueur importé) Jason Jarvis, en février, le directeur général Greg Morris poursuit ses emplettes et vient justement de confirmer l’ajout du jeune artilleur ontarien Shane Courtney.

Surnommé Shooter, comme le personnage de Christopher McDonald dans la comédie Happy Gilmore, Courtney s’amène avec une réputation fort enviable.

Lors des dernières saisons, Courtney a été l’un des catalyseurs des deux championnats canadiens du Thunder de Tecumseh, l’équipe de son patelin.

Courtey, qui réside (et travaille) à Miramichi depuis septembre, dit avoir accepté de venir s’installer au Nouveau-Brunswick à la suite d’une conversation avec son ami de longue date et receveur des Ironmen, Jeff Watkins.

«Jeff m’a dit plein de belles choses sur la région et sur les Ironmen et j’ai donc décidé de venir y faire un tour afin de voir ça de près. J’étais même ici l’an dernier pour regarder les Ironmen pendant les séries éliminatoires. C’est d’ailleurs à ce moment-là que j’ai pris la décision de m’installer ici. Il n’y avait rien pour me retenir à la maison et j’ai aimé ce que j’ai vu», révèle le lanceur droitier.

C’est d’ailleurs à Tecumseh, une ville du sud de l’Ontario située non loin de Windsor et fondée par des Canadiens français au 18e siècle, que Courtney a hérité du surnom de Shooter.

À savoir s’il peut dialoguer en français comme c’est le cas d’une bonne partie de la population de Tecumseh, Courtney a eu cette réponse savoureuse.

«Je ne parle pas beaucoup le français, mais je le comprends bien. Disons que je peux dire des mots et faire des phrases», lance-t-il en riant.

«Nous avons quelques écoles en français à Tecumseh en plus de quelques écoles anglophones qui donnent des cours d’immersion en français», ajoute-t-il.

L’an dernier, Courtney a terminé la saison avec une fiche de cinq victoires contre une seule défaite, en plus de présenter une moyenne de points mérités de 3,21. Sa meilleure prestation se veut par ailleurs une victoire aux Championnats canadiens présentés à Victoria, en Colombie-Britannique, où il avait de plus obtenu 10 retraits au bâton.

Avant de se joindre au Thunder, Courtney a également joué avec les Saints de St. Clair au sein de l’Association athlétique des collèges de l’Ontario (OCAA). En trois saisons, il a compilé un dossier parfait de 12 victoires contre aucune défaite avec une moyenne de points mérités de 1,15. À sa dernière campagne, il a reçu le titre de meilleur lanceur, de joueur par excellence de la saison régulière et de joueur par excellence des séries éliminatoires, en plus d’être nommé athlète de l’année du collège St. Clair.

Les Ironmen entameront leur calendrier 2018 à Charlottetown, le 21 mai, face aux Islanders. Leur premier match à domicile est prévu pour le jeudi 31 mai, alors qu’ils accueilleront les Royals de Fredericton.