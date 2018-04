Le Blizzard n’est pas intimidé à Summerside

Le Blizzard d’Edmundston n’a jamais été intimidé par les parties disputées sur les patinoires ennemies. Et foi d’Alex Lavoie, ce n’est pas aujourd’hui que ça va commencer.

En saison régulière, l’équipe de Ryan Salvis a remporté deux de ses trois duels au domicile des Western Capitals de Summerside.

C’est donc un groupe confiant qui a traversé le pont de la Confédération, lundi après-midi, pour la suite de la finale Eastlink Nord de la Ligue de hockey junior des Maritimes, égale 1-1.

Les deux prochaines parties seront disputées mardi et mercredi au Credit Union Place de Summerside.

«On a plus de profondeur que Summerside et je crois plus dans les chances de notre équipe», avance le défenseur Alex Lavoie.

Après une première ronde sans histoire (un balayage) face aux Timberwolves de Miramichi, la formation du Madawaska fait face à une meilleure opposition au deuxième tour éliminatoire.

Les Insulaires ont signé une victoire de 5 à 4 lors du premier match de la série, samedi au Centre Jean-Daigle. Le Blizzard s’est relevé avec un gain de 3 à 2, dimanche, devant ses partisans.

Sauf que ce sont maintenant les Western Capitals qui ont l’avantage de la patinoire puisque les deux équipes se disputent une série selon le format 2-2-1-1-1.

«Je trouve que c’est mieux comme ça parce que ça fait moins de voyagement. Edmundston à Summerside, c’est quand même pas mal d’heures de route (près de six heures). Ce format rend les choses plus faciles», indique le patineur acadien.

Selon l’ancien des Wildcats de Moncton, le Blizzard n’a aucun complexe sur la route. Les chiffres lui donnent raison. En saison régulière, Edmundston a présenté un dossier de 20-7-0-2 loin de sa tanière. Summerside a 21-4-0 chez lui.

Alex Lavoie ne fait donc pas tout un plat de l’avantage de la glace.

«Ce n’est pas ce qu’on aurait voulu, mais on a bien rebondi dimanche et on va se préparer pour les deux parties à Summerside. C’est une équipe qui a beaucoup de talent offensif et si on peut contrôler leur premier trio, on va être correct», affirme-t-il.

«Ça ne sera pas un match facile chez eux. Mais on n’a pas le choix, il faut en gagner au moins une à Summerside. On a une bonne équipe sur la route et on n’est pas du tout intimidés.»

Le joueur originaire de Saint-Basile mentionne que le plan de match sera fort simple mardi soir.

«On doit frapper leurs gros joueurs, comme TJ Shea et Brodie MacArthur. Il faut être sur leur dos tout le match. On a vraiment confiance en allant à Summerside.»