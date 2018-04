Wildcats-Océanic: un septième match qui fait rêver

Un septième match, c’est ce qui fait rêver tout joueur de hockey. Mardi soir, les patineurs des Wildcats de Moncton et de l’Océanic de Rimouski risquent d’en avoir pour leur argent dans cette guerre à finir entre deux équipes qui commencent tranquillement à se détester.

Avec une confrontation égale 3-3, le duel de huitième-de-finale de la LHJMQ se transporte dans le Bas-du-Fleuve mardi, plus précisément au Colisée Financière Sun Life.

Plus la série avance et plus l’animosité devient palpable entre les deux formations, qu’on parle de la joute verbale entre l’entraîneur-chef Serge Beausoleil et le gardien Mark Grametbauer ou des coups qui se donnent généreusement sur la patinoire.

Même s’ils vont se retrouver en territoire hostile mardi, les joueurs des Darren Rumble se disent gonflés à bloc.

«La victoire de dimanche nous a tous énergisés. On tirait de l’arrière 3-2 dans la série, mais le fait d’aller chercher une victoire émotive va nous donner un petit extra pour le match de mardi», avance le gardien Mark Grametbauer.

Le vétéran pense-t-il que la 14e équipe au classement de la saison régulière peut sortir la 3e?

«On y croyait depuis le début. On sait quel genre d’équipe on a si on s’en tient au plan de match. Si chaque gars fait son travail, on sait qu’on peut avoir du succès contre toutes les autres équipes de la ligue», souligne-t-il.

«On sait que ça va être plein et qu’il va y avoir beaucoup de bruit. Mais on va ignorer tout ça et on va jouer notre meilleur match. Ils vont sans doute faire la même chose, parce qu’ils ne veulent pas se faire surprendre.»

L’entraîneur-chef des Wildcats livrera un message fort simple à ses joueurs avant la rencontre ultime.

«Notre devise depuis le début de la série est: faites votre travail. Ce sera le même mot d’ordre pour le septième match. On doit voir ça comme une chance», affirme Darren Rumble.

«J’ai vécu des rencontres décisives comme joueur et comme entraîneur, et je sais que c’est le genre de partie qui peut aller d’un bord comme de l’autre. Pour notre part, on doit être reconnaissant d’avoir cette chance de vivre ce moment. C’est tout ce qu’on pouvait demander.»

Selon lui, la pression sera sur les épaules des locaux mardi soir à Rimouski.

«On n’a absolument aucune pression sur les épaules. Nos joueurs ont appris pas mal de leçons cette saison et ils ont fait beaucoup de chemin. Ils ont eu des hauts et des bas et beaucoup d’adversité. En affrontant les troisièmes favoris dans la ligue, ils n’ont aucune pression.»

Rumble déclare que son équipe ne se présentera pas au Colisée de Rimouski avec l’intention de donner un spectacle aux amateurs.

«On doit donner tout ce qu’on a, tout en restant à l’intérieur du plan de match. On va jouer pour gagner. Pas question de jouer prudemment. Pour nous, la prudence, c’est la mort. On doit évidemment jouer du hockey responsable et compétitionner, mais on doit s’en tenir à notre formule et exécuter notre plan de match.»

De son côté, Serge Beausoleil ne croit pas que la pression sera sur ses joueurs.

«Chaque match que nous jouons en séries représente une bonne dose d’expérience pour nos jeunes, mentionne-t-il. Honnêtement, je n’en ai rien à foutre des prédictions des experts. Ce sont les mêmes personnes qui avaient prédit qu’on allait terminer la saison au 16e rang.»

Titan: les possibilités du deuxième tour

Après avoir éliminé les Saguenéens de Chicoutimi en six matchs en huitième-de-finale dimanche, le Titan d’Acadie-Bathurst devra attendre jusqu’à mardi soir avant de connaître l’identité de son adversaire dans la ronde des huit.

Il est déjà déterminé que l’Armada de Blainville-Boisbriand, champion du classement général, va affronter au deuxième tour l’équipe restante la moins bien classée. Si les Wildcats de Moncton l’emportent face à l’Océanic de Rimouski, ils seront les «heureux élus» en vertu de leur 14e position.

Les deux autres séries toujours en cours deviennent donc fort intéressantes. Le Titan affrontera le Phoenix de Sherbrooke (10e) s’il vainc les Huskies de Rouyn-Noranda et que les Wildcats surprennent l’Océanic.

Les hommes de Mario Pouliot devront se mesurer aux gagnants de la série entre les Remparts de Québec (8e) et les Islanders de Charlottetown (9e) si Moncton ou Sherbrooke passe au tour suivant.

Enfin, si la logique est respectée, le Titan jouera contre les Huskies (7e) s’ils dominent les Sherbrookois et que Rimouski élimine Moncton mardi. Le cas échéant, Blainville-Boisbriand se frottera à Québec ou Charlottetown en quarts de finale.

Seule certitude: les quarts de finale impliquant le Titan débuteront au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst pour les deux premiers programmes, probablement vendredi et samedi.