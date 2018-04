Ballon sur glace: les Lobster Fishermen veulent arriver à leurs fins

Les Lobster Fishermen se présenteront à Winnipeg, plus précisément à Portage la Prairie, avec une seule idée en tête: croquer à belles dents dans une médaille d’or. Un rêve d’autant plus extraordinaire qu’il s’agirait de la toute première fois dans l’histoire du ballon sur glace canadien, et cela peu importe la division, qu’une formation des Maritimes parvient à se hisser sur la plus haute marche du podium au rendez-vous annuel.

Médaillés de bronze dans la division mixte lors des trois derniers championnats canadiens, les Lobster Fishermen ont cette fois-ci pris les grands moyens pour arriver à leurs fins.

«Nous allons là-bas pour la première fois avec une équipe complète, affirme Jeff Plourde. Comme nous serons la seule équipe des Maritimes au tournoi, nous avons pu récupérer des joueurs comme Tyron Breau et Philip Robichaud qui y allaient normalement avec l’équipe masculine.»

«Dans un tournoi qui t’oblige à disputer sept matchs en quatre jours, d’avoir quatre trios et six défenseurs va nous permettre d’avoir plus d’énergie en fin de parcours. Dans les années passées, en raison des blessures, il est arrivé que nous terminions le tournoi avec seulement deux trios. Là, comme la charge de travail sera moins exigeante pour le corps de chaque joueur, les risques de blessures se trouvent à être moins élevés», explique Plourde.

Selon lui, bien que l’attaque ne sera manifestement pas un problème, la force de l’équipe se retrouve surtout à l’arrière avec la gardienne Melissa Murphy, de même que les arrières Marcelin Vautour et Meaghan Sanford.

«Marcelin est un gros morceau de notre équipe en raison de son expérience et son leadership. Et Meaghan n’a pas été choisie l’arrière la plus utile du tournoi pour rien l’an dernier», indique Jeff Plourde.

«Nous avons vraiment quatre beaux trios et ça devrait faire une différence, révèle justement l’une des vedettes du club, Melissa Murphy. D’avoir pu récupérer des joueurs comme Tyron et Philip, ainsi que Marie-Hélène (Plourde), ça va sûrement aider. Ce sont des gros joueurs offensifs qu’il nous manquait l’an dernier.»

«Je suis assez bronzé comme c’est là et c’est maintenant le temps de se faire dorer, souligne avec humour l’attaquant Hubert Blanchard. Nous avons confiance. Une médaille d’or, ça fait longtemps que j’en rêve. Je veux non seulement gagner mais je veux aussi contribuer.»

«En fait, la seule chose qui me fait peur est que nous n’avons pas eu l’occasion de jouer beaucoup ensemble, mentionne-t-il. Heureusement, quelques membres de l’équipe ont pu disputer le tournoi de fin d’année de Néguac la semaine dernière. Ça nous a permis de toucher un peu au ballon.»

Le Broom-Shak de Bécancour, champion en titre, hérite évidemment du statut de grand favori. Le Vidéo Clip de Québec, les Hooligans de Windsor, le Xtreme de l’Alberta et les Ice Devils de la Saskatchewan sont les autres formations en lice.

Les Lobster Fishermen disputeront leurs deux premiers duels le 11 avril contre le Xtreme et les Hooligans. Le 12, ils en viendront aux prises avec les Ice Devils et le Broom-Shak. Enfin, le 13, ils compléteront leur ronde préliminaire en se mesurant au Vidéo Clip. Les demi-finales suivront en soirée. La grande finale, quant à elle, aura lieu en après-midi le 14 avril.

Voici l’alignement complet des Lobster Fishermen: Gardienne – Melissa Murphy. Défenseurs – Guillaume Caissie, Meagan Sanford, Melissa Parker, Marcelin Vautour, Matthew Wainman et Kristina D’Astous. Attaquants – Jeff Plourde, Marie-Hélène Plourde, Lucien Vautour, Katherine D’Astous, Blaine Halverson, Caroline Roy, Hubert Blanchard, Tyron Breau, Justin Sanford, Alexandre D’Astous, Renee Gilby et Philip Robichaud. Entraîneur-chef – Gordie Kimm. Entraîneurs adjoints – César Chiasson et Richard Breau.