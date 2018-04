Football: les X-Men remportent le «derby Benoît Cormier»

Benoît Cormier avait l’embarras du choix. Toutes les équipes de football du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) sont venues cogner à sa porte pour tenter de l’enrôler pour la saison 2018-2019. L’ancien receveur de passe des Olympiens de l’école l’Odyssée de Moncton est bon à ce point.

Ce sont finalement les X-Men de l’Université St. Francis Xavier qui ont remporté le «derby Cormier», principalement en raison de leur programme de génie.

L’athlète âgé de 18 ans est passionné du football, mais il considère que ses études sont aussi importantes que sa carrière, sinon plus.

«Ce fut une décision facile au bout du compte. Je pense que ce qui a été le facteur déterminant est que j’ai les mêmes valeurs que les entraîneurs et que l’institution. C’était aussi le meilleur programme d’études pour moi», explique le joueur de 6 pieds 1 pouce et de 185 livres.

«Il n’y a pas beaucoup de moments dans la vie où l’on se sent voulu comme ça. J’ai beaucoup apprécié ça de chaque équipe.»

Au final, le footballeur acadien a préféré les X-Men aux Axemen de l’Université Acadia, aux Mounties de l’Université Mount Allison et aux Gators de l’Université Bishop’s.

Malgré son enthousiasme, l’ancien numéro 81 des Olympiens sait que la marche sera très haute entre les deux niveaux.

«Je m’attends à ce que ça soit pas mal plus difficile à tous les niveaux. Les gars sont plus forts et plus rapides, mais je pense qu’avec le programme que les X-Men ont, ça va bien aller.»

Cormier mettra toutes les chances de son côté au cours des prochains mois avec un entraînement intensif.

«Je vais m’entraîner pas mal tout l’été, je vais regarder des vidéos et je vais avoir des rencontres avec les entraîneurs», mentionne l’athlète originaire de Moncton.

Les X-Men vont donc ajouter à leur alignement un joueur talentueux, mais aussi un athlète accompli.

«Je dirais que je suis un joueur pas mal complet. J’aimerais quand même améliorer ma force physique. Honnêtement, je ne m’attends pas à grand-chose la première année. Je veux juste tout faire ce que je peux pour aider l’équipe.»

Jonathan Diodati, qui l’a dirigé à l’Odyssée entre la 6e et la 11e année, affirme qu’il ne peut rater son coup.

«Je suis très fier de lui. C’est un athlète de premier ordre, peu importe ce qu’il touche au niveau sportif. Il a joué avec l’équipe du Nouveau-Brunswick au soccer et au basketball. Il va probablement être choisi athlète de l’année à l’Odyssée» souligne-t-il.

«C’est une véritable machine de football. Je considère que c’est le meilleur receveur de passes à sortir du Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années. C’est tout un joueur.»

Diodati est visiblement un fan de Benoît Cormier.

«Si on regarde des vidéos de lui, on voit que c’est impossible de le mettre à terre. Ça prend quatre ou cinq paires de mains pour le plaquer. Tellement qu’on pense qu’il se met du beurre sur les épaules. Ça n’a pas de bon sens. Si tu n’as pas décidé que tu allais le mettre à terre et que tu allais mettre ta vie là-dedans oublie ça, il va te renverser.»

Le camp d’entraînement des X-Men se mettra en branle à la mi-août à Antigonish.