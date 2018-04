Le hockey se porte à merveille dans le Nord-Ouest

Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir dans l’eau du Madawaska pour expliquer l’éclosion simultanée du talent dans toutes ses équipes de hockey? Le Blizzard a complètement dominé au niveau junior A, les Bulls du Nord-Ouest viennent de remporter le championnat provincial bantam AAA, tout comme les Pionniers chez les pee-wee AAA. On pourrait aussi parler des deux équipes des Républicains de la Cité des Jeunes d’Edmundston, qui ont toutes deux connu une excellente saison. Oui, il doit bien y avoir une substance mystérieuse dans l’eau de la région.

La suggestion fait sourire l’entraîneur-adjoint des Bulls, Sylvain Bourgoin.

«C’est probablement ça!», rigole-t-il.

«Je pense que les jeunes sont bien entourés. Il y a des bons groupes d’entraîneurs à tous les niveaux.Tout part de là», explique-t-il.

L’entraîneur-adjoint dit voir une belle progression au niveau de la qualité des joueurs produits par le hockey mineur de toute la région.

«On voit une grosse différence depuis quelques années. On découvre des nouveaux joueurs chaque saison, même si on n’a pas un gros bassin de joueurs. C’est d’ailleurs un des problèmes que nous avons au Nord-Ouest», constate Sylvain Bourgoin.

L’exploit que viennent d’accomplir les Bulls est de taille.

Classée au 7e et dernier rang en saison régulière (6-18-3), la formation dirigée par Mark Brennan a signé une victoire de 1 à 0 (en prolongation) contre l’équipe de Kennebecasis Valley en finale pour remporter un premier championnat provincial depuis 2013.

Cette saison-là, les Bulls alignaient des patineurs comme Mika Cyr, Casey Fox, Alex Lavoie, Jeff Akerley et Pierre Bourgoin.

«On savait qu’on avait une bonne équipe dès le début de la saison. On avait confiance», mentionne l’entraîneur-adjoint.

«Je pensais qu’on allait probablement faire mieux, mais nous avons perdu plusieurs parties par un seul but. Les jeunes n’avaient pas des mauvaises parties, mais le facteur chance entrait parfois en ligne de compte. On n’était jamais déclassés», ajoute-t-il.

La performance lors du tournoi provincial n’est donc pas un hasard.

«Les jeunes y ont toujours cru. Ils voulaient gagner. Même s’ils ont terminé septièmes, ils n’allaient pas là pour perdre.»

Le capitaine Alex Tremblay confirme les propos de son entraîneur.

«Personne ne croyait en nous. Mais on a toujours pensé qu’on était capable d’aller chercher le championnat. On n’avait jamais battu Moncton, la meilleure équipe de la ligue, et là, on arrive au tournoi provincial et on les bat. C’est incroyable», lance-t-il avec enthousiasme.

«On a tout donné ce qu’on avait sur la glace. Même si on avait mal partout, on voulait gagner et c’est la seule affaire qui comptait.»

Le défenseur Jeremy Thibodeau parlait d’un bel effort d’équipe pour expliquer la victoire.

«On était prêt à faire tous les sacrifices pour gagner. On va essayer de tout faire pour remporter le championnat de l’Atlantique.»

Cette compétition aura lieu à Torbay (Terre-Neuve), du 4 au 9 avril.

Sylvain Bourgoin affirme que son équipe peut remporter une médaille, même si elle se frottera aux meilleures formations du Canada atlantique.

Pour y arriver, les Bulls n’auront qu’à remplir leurs gourdes avec de l’eau du Madawaska…

Les Pionniers favoris chez eux

Les Pionniers du Nord-Ouest ont complètement dominé le circuit provincial pee-wee AAA en 2017-2018.

Quand l’entraîneur-chef Paul Boulet dit que son équipe peut logiquement aspirer à une médaille lors des Championnats de l’Atlantique, il faut donc le prendre très au sérieux.

D’autant plus que la compétition aura lieu à Edmundston, du 5 au 8 avril.

Le tournoi regroupera également le Thunder de Tri-Com (Terre-Neuve), les Abbies de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), les Blues de Bedford (Nouvelle-Écosse) et les Hawks de Moncton (Nouveau-Brunswick).

«Ce serait intéressant de jouer pour une médaille au bout de ça, surtout que ça se passe chez nous. On va certainement se servir de l’énergie de la foule, si les gens n’en dépensent pas trop aux parties du Blizzard, s’ils nous en gardent un petit peu!»

Les Pionniers ont connu un hiver remarquable.

Ils ont remporté le titre du calendrier régulier avec un dossier presque parfait de 25-1-2.

Si on ajoute les tournois et les séries, la bande à Paul Boulet affiche un rendement global de 52-5-4.

Les Pionniers ont signé une victoire de 7 à 1 sur les Hawks de Moncton en finale pour mettre la main sur le titre provincial la semaine dernière.

«Je dois souligner l’engagement des jeunes. On doit aussi mentionner que les Pionniers ont eu des bonnes fiches au cours des dernières saisons. Il y a également beaucoup de talent qui pousse. Le hockey est vraiment en santé dans le Nord-Ouest», fait remarquer l’entraîneur-chef.

L’exploit des jeunes est remarquable, si on considère que les deux gardiens de but et tout le groupe de défenseurs sont des patineurs de première année.

Malgré tout, Paul Boulet a confiance à l’approche du grand moment.

«Il n’y a pas beaucoup d’équipes du Nord-Ouest qui ont la chance de jouer dans des tournois de l’Atlantique. Il n’y a eu aucune surprise pendant les séries, ce qui fait qu’on va vraiment voir les meilleures équipes de toutes les provinces.»

Les Pionniers disputeront leur premier match jeudi à 19h, en affrontant le Thunder de Tri-Com.

Le match pour la médaille d’or aura lieu dimanche à compter de 11h30.