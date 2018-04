Coupe Memorial 2019: Moncton veut faire les choses en grand

Jean Brousseau affirme qu’il dort comme un bébé depuis quelques jours. À quelques heures du grand moment, le gouverneur des Wildcats de Moncton jure que l’organisation a fait tout ce qui était possible pour convaincre le comité de sélection de lui octroyer l’organisation du tournoi de la Coupe Memorial 2019.

Le grand dévoilement aura lieu jeudi après-midi à 13h (heure des Maritimes) à Brossard.

Peu importe la décision du comité mené par Scott Smith (président et chef de l’exploitation de Hockey Canada), le grand patron des Wildcats dit avoir le sentiment du devoir accompli.

«On est tellement content de l’appui de toute la communauté de Moncton quand on a fait la présentation au comité le 1er mars. On est très content de notre proposition. Je pense que ça va être dur à battre», avance-t-il.

La communauté d’affaires de toute la région a répondu à l’appel des Wildcats en achetant les 45 tables (à 500$ l’unité) lors du déjeuner pour présenter le projet, il y a un mois à l’hôtel Delta Beauséjour.

Selon Jean Brousseau, cet appui sera crucial pour la suite des choses.

«La décision du comité, c’est de savoir s’ils veulent un événement de grande ampleur comme on leur a proposé comparativement à un tournoi de la Coupe Memorial plus traditionnel comme Halifax leur a présenté. D’après moi, c’est ça la décision.»

La construction du nouvel aréna dans le centre-ville devrait aussi être un argument de taille, mentionne le gouverneur.

Mais il y a plus que ça, ajoute-t-il.

«Je pense que notre principal argument, c’est l’ampleur de la proposition que nous avons faite au comité de sélection. C’est ça qui nous donne confiance.»

En plus de l’aspect hockey, la proposition des Wildcats comprend une série d’événements connexes, dont un grand spectacle qui aurait lieu le samedi soir.

Le comité d’organisation s’est associé au producteur montréalais Donald K. Donald pour mettre sur pied une soirée qui regroupera de 25 000 à 35 000 personnes au stade de l’Université de Moncton.

«Ce sera vraiment un tournoi de la Coupe Memorial à un autre niveau. On parle de six journées d’activités et de divertissement. Que tu sois un amateur de hockey ou pas, tu vas pouvoir participer. Il va y en avoir pour tout le monde», indique Jean Brousseau.

Les Wildcats ont accueilli le championnat canadien de hockey junior majeur en 2006. L’équipe dirigée par Ted Nolan s’était inclinée en finale devant les Remparts de Québec de Patrick Roy.

On estime que l’événement avait généré des retombées économiques de près de 5 millions de dollars.

Le gouverneur des Wildcats se dit parfaitement conscient que beaucoup de gens pensent que les Mooseheads sont en avance dans la course en raison de leur puissante équipe.

«Ça, c’est la croyance populaire et je comprends pourquoi les gens disent ça. Mais c’est l’équipe que tu vas présenter en mai 2019 qui compte. J’ai bon espoir qu’on sera très compétitif. Je ne pense pas que ça devrait être un enjeu.»

Malgré la nervosité et la fébrilité, Jean Brousseau dit espérer que jeudi sera une grande journée pour l’organisation des Wildcats de Moncton.

«Je le souhaite pour les gens qui sont avec nous depuis 22 ans et je le souhaite pour le Grand Moncton. Ce serait extraordinaire d’inaugurer le nouvel édifice avec un événement de cette envergure.»

Les Sea Dogs gagneront-ils la loterie pour le premier choix?

Le tirage au sort pour l’obtention du tout premier choix du repêchage de 2019 aura lieu jeudi soir (à 20h) à Montréal.

Lors de cette soirée diffusée en direct sur les ondes de TVA Sports, on dévoilera l’ordre de sélection des cinq premières équipes.

Le tirage au sort sera effectué sous la surveillance de quatre gouverneurs d’équipes qui ne font pas partie des formations qui sont dans la course.

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont le plus de chances de l’emporter à 43% (9 balles), suivi des Cataractes de Shawinigan à 28% (6 balles), des Islanders de Charlottetown à 14% (3 balles), des Saguenéens de Chicoutimi à 10% (2 balles) et du Phoenix de Sherbrooke à 5% (1 balle).

La balle que détient le Phoenix aurait dû appartenir à l’origine aux Wildcats de Moncton, mais elle a été acquise dans la transaction qui a permis à l’équipe de Darren Rumble de mettre la main sur l’attaquant Anderson MacDonald.

Le repêchage sera présenté le 2 juin à Shawinigan.