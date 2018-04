Ethan Crossman, une belle surprise chez le Titan

Parmi les plus belles surprises cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il ne fait aucun doute qu’Ethan Crossman figure au sommet de la pyramide avec, entre autres, son coéquipier Liam Murphy, de même que Jeremy McKenna à Moncton, Rafaël Harvey-Pinard à Rouyn-Noranda et Robert Lynch à Drummondville.

Le hockeyeur de Sackville arrive de loin. Même que dans son cas, à peu près tout le monde avait abandonné l’idée de le voir un jour s’installer dans la LHJMQ.

Ce choix de troisième tour en 2015, dont on vantait pourtant les qualités de marqueur au moment de sa sélection par les Wildcats, avait été limité à un seul but lors de ses 60 premiers matchs, dont 39 avec les Remparts qui ont fait son acquisition après seulement 21 parties à Moncton.

C’est ce même Crossman, blessé dans son orgueil, qui, à la suite d’une demande du Titan, a obtenu la permission de prendre part au camp des recrues.

Crossman a rapidement sauté sur l’occasion, possiblement sa dernière chance avant d’être étiqueté comme un joueur de calibre junior A.

Méconnaissable, le Néo-Brunswick y est même allé de deux matchs de quatre buts contre Charlottetown et Saint-Jean. Il terminera d’ailleurs au premier rang des pointeurs du calendrier préparatoire avec 13 points dont neuf buts.

«En arrivant au camp, j’étais déterminé de prouver ma valeur. Je suis de ceux qui croient que les premières impression façonnent souvent la suite de ta vie. Je voulais démontrer que je pouvais contribuer et prouver au Titan qu’il avait raison de croire en mes capacités», dit-il.

Le camp n’était pas terminé que Sylvain Couturier parvient à sortir Crossman de Québec en moyennant des choix de 6e et 7e rondes en 2019. Même que l’arrière Félix-Antoine Drolet fait aussi partie du troc. Philippe Boucher s’est néanmoins quelque peu protégé et en raison des succès de Crossman, ce sont désormais des sélections de 4e et de 6e tours qui seront alloués aux Remparts.

Peu importe, le prix est peu cher payé compte tenu des 21 filets, dont trois buts gagnants, et des 44 points de Crossman. Tout ça en évoluant la majorité du temps au sein d’un troisième trio. Et, plus important encore, il est encore éligible pour disputer deux saisons dans la LHJMQ. Bref, il est en train de faire passer Couturier pour un génie. Sa fougue et sa vitesse sont d’autres éléments qui jouent en sa faveur.

Modeste, l’ailier gauche de 5 pieds 11 pouces et 182 livres se dit simplement heureux d’avoir enfin avoir la chance de démontrer son potentiel.

«Quand tu arrives dans une nouvelle ligue à un jeune âge, il y a toujours une période d’ajustement. En cours de route, tu amasses de l’expérience, tant comme hockeyeur que comme individu. Quand j’ai découvert que le Titan s’intéressait vraiment à moi, j’y ai vu l’occasion de prouver à tous ceux qui ne croyaient plus en moi que j’étais capable d’aider un club à gagner. Je suis d’avoir enfin trouvé une maison dans la ligue et que ce soit à Bathurst», affirme-t-il.

Par ailleurs, comme tous ses coéquipiers, Crossman apprécie au plus haut point la nouvelle ambiance qu’on retrouve depuis quelques semaines au Centre régional K.-C.-Irving.

«Nous avons regardé plusieurs vidéos soulignant la conquête de la coupe du Président en 1999 et nous trouvons que l’ambiance actuelle ressemble drôlement à ça. C’était incroyable l’autre jour, après avoir décroché le titre de la division Maritimes à Halifax, de se faire escorter par des policiers jusqu’à l’aréna où nous attendaient plusieurs partisans dans le stationnement. Ils sont vraiment passionnés», révèle Crossman.