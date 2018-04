Le Titan s’attend à un adversaire coriace

Les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst sont-ils surpris que le Phoenix de Sherbrooke soit parvenu à envoyer les Huskies de Rouyn-Noranda en vacances? La réponse est non si on se base sur les quatre joueurs interrogés mercredi matin.

Le Phoenix a défait Rouyn-Noranda 3 à 1 mardi soir et poursuivra sa route en éliminatoires contre la deuxième meilleure formation du circuit Courteau en saison régulière.

Cette saison, les deux équipes ont partagé les honneurs des deux affrontements. Sherbrooke l’a emporté à domicile 5 à 2 le 19 novembre, alors que le Titan a gagné 5 à 3 à la maison le 31 janvier.

Cette serie sera également un duel entre deux gardiens – Reilly Pickard et Evan Fitzpatrick – qui ont été échangés l’un contre l’autre pendant les Fêtes.

Jeffrey Viel, pour un, voit d’ailleurs le Phoenix comme un adversaire de taille.

«Tout peut arriver dans les séries et c’est pourquoi je ne suis pas surpris de leur victoire contre Rouyn-Noranda. À ce stade-ci de l’année, le classement de la saison régulière ne veut plus rien dire et tout se joue sur la glace. Le Phoenix est une équipe qui se distingue par son travail et qui excelle autant en défensive qu’à l’offensive. Nous nous attendons à une très bonne série», souligne le capitaine.

Antoine Morand, qui a visionné certaines parties de la série Huskies-Phoenix, en est un autre qui n’est pas surpris de l’issue de ce duel qui a nécessité sept rencontres.

«C’est une équipe de travaillants qui se présentent tous les soirs, dit-il. Il va nous falloir être prêt et jouer la pédale au tapis pendant 60 minutes. La série contre Chicoutimi nous a démontré à quel point il était important de se présenter chaque soir pour avoir une chance de gagner. Nous avons appris beaucoup de choses contre les Saguenéens et cela devrait nous aider pour la deuxième ronde.»

Keenan MacIsaac voue lui aussi beaucoup de respect à l’endroit du Phoenix.

«Leur série était très serrée et ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. C’est clair qu’il va nous falloir travailler pour les battre», révèle le défenseur néo-écossais.

Le vétéran Adam Holwell va encore plus loin en qualifiant le Phoenix d’équipe sous-estimée.

«Le Phoenix est certainement l’un des clubs les plus sous-évalués du circuit, dit-il. Il a une bonne force de frappe à l’attaque et avec le retour au jeu de (Luke) Green c’est un club passablement fort en défensive. Et c’est sans oublier qu’il (Reilly Pickard) est solide devant les buts. Une fois en deuxième ronde, tout le monde peut gagner. Il n’y a aucune victoire facile.»

Les deux premières rencontres seront disputées au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst, vendredi et samedi, dès 19h.

La confrontation se déplacera ensuite à Sherbrooke pour les matchs nos 3 et 4, mardi et mercredi, dès 20h (heure avancée de l’Atlantique). À noter que la rencontre de mardi sera présentée à l’antenne de TVA Sports.