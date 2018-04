Wildcats: Beausoleil a fourni la motivation

«C’était beaucoup de motivation.»

Quand l’entraîneur-chef des Wildcats de Moncton sort son français, on sait qu’il est sérieux, qu’il veut s’assurer de bien se faire comprendre.

Darren Rumble l’avoue à mots à peine couverts, les déclarations de son homologue Serge Beausoleil à l’endroit de son gardien Mark Grametbauer l’ont piqué au vif.

Comme le reste de l’équipe d’ailleurs.

«Dans toute ma carrière, je n’ai jamais voulu gagner une partie plus que celle-là (le 7e match), et j’en ai joué pas mal (193 dans la LNH). On n’est pas supposé commenter, mais je pense que tu peux deviner pourquoi», avance-t-il, en retrouvant la langue de Shakespeare.

Le pilote de l’Océanic avait déclaré après le cinquième match de la série – une victoire de 5 à 2 de Rimouski – que le gardien des Wildcats était responsable de la défaite et qu’il ne méritait pas de revenir comme titulaire la saison prochaine.

Beausoleil s’est par la suite excusé de ces propos, mais la ligue lui a tout de même imposé une amende de 2500$.

Sauf que le dommage était fait.

«C’est toute la motivation dont nous avions besoin», admet Rumble.

Le défenseur Simon Le Coultre pense aussi que ces événements représentent possiblement le point tournant de la série.

«Quand quelqu’un touche à un joueur de l’équipe, surtout en séries, tout le monde réagit. On est une vraie famille dans les éliminatoires. C’est un peu différent dans la saison, parce qu’il y a les échanges à Noël et tout ça, mais en séries, tout le monde se bat pour la personne qui est assise à côté de lui dans l’autobus ou dans la chambre», avance l’arrière suisse.

«Quand on a appris ça, je dirais que ça a probablement donné de la motivation à Mark (Grametbauer), mais pour nous aussi, parce qu’on ne veut pas que quelqu’un s’attaque à un gars de notre équipe.»

Il y a aussi le fait que les Wildcats ont finalement montré plus de constance dans leur jeu.

«Les gars ont mis en application toutes les leçons qu’ils ont apprises pendant la saison à propos de l’importance de jouer pendant 60 minutes et respecter à la lettre le plan de match», indique Darren Rumble.

«Je dirais aussi que plusieurs gars ont trouvé une nouvelle vitesse en séries, je pense notamment à Simon Le Coultre, Adam Capanelli ou Mark Grametbauer. Mais plus que ça, c’est tout le groupe qui a finalement compris l’importance de jouer de la bonne façon, pas à leur façon.»

Sauf que l’entraîneur avoue avoir eu chaud lors du match ultime.

«Les joueurs de l’Océanic volaient sur la glace et les spectateurs étaient en train de virer fou. De notre côté, on avait 17 joueurs qui n’avaient jamais joué en séries avant cette année, encore moins dans un septième match.»

Sauf qu’il n’a jamais douté de ses joueurs, même quand les locaux ont réduit l’écart à 4 à 3 en fin de deuxième période.

«Les joueurs ont décidé qu’ils avaient fait trop de chemin pour s’effondrer. Ils ont continué d’y croire et je savais qu’on pouvait reprendre le contrôle du match. Nous avons eu une troisième période fantastique.»

C’est ainsi que les Wildcats ont réalisé une des plus grosses surprises de l’histoire des séries de la LHJMQ, alors que 31 points séparaient les deux équipes au classement.

Le premier match de la série contre l’Armada (selon la formule 2-3-2) sera disputé à Blainville vendredi soir. Le premier match au Colisée est prévu pour le mardi 10 avril.

Si un match numéro cinq devait être nécessaire (le 13 avril), il serait disputé au Centre Aitken de Fredericton puisque le Colisée ne sera pas disponible.