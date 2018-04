Arts martiaux mixtes: Christien Savoie en action samedi

Les amateurs d’arts martiaux mixtes seront choyés samedi, alors que deux des meilleurs athlètes au Canada s’affronteront dans l’octogone du Casino du Nouveau-Brunswick à Moncton.

L’Acadien Christien Savoie tentera de défendre son titre dans la catégorie des poids moyens en affrontant le Québécois Julien LeBlanc lors d’une soirée de sept affrontements proposée par le groupe Elite 1 MMA Productions.

L’athlète originaire de Saint-Jean est toujours invaincu chez les professionnels (5-0), tout comme son adversaire d’ailleurs.

Savoie est présentement classé 13e au Canada, alors que LeBlanc occupe le 9e rang.

Il risque donc d’y avoir des feux d’artifice, samedi soir dans la cage.

«Je sais que Julien est un bon combattant. Je sais aussi que c’est un gaucher, mais qu’il est lent. J’ai confiance de le battre, affirme le pugiliste de 6 pieds et de 185 livres âgé de 25 ans, Ce combat veut dire beaucoup pour moi. Ça me prend absolument une victoire. Après, je sais que j’aurai plusieurs options. Mais mon but ultime, c’est de me rendre jusqu’au UFC.»

Selon lui, cette possibilité deviendrait bien réelle advenant une victoire samedi.

«Je ne veux pas tout dévoiler, mais j’ai un bon plan de match. Je sais qu’il (LeBlanc) apportera dans l’arène des techniques que mes autres adversaires n’avaient pas, mais je serai prêt», promet-il.

Le problème, c’est que son adversaire a les mêmes visées que lui.

«Je m’attends à un combat avec beaucoup d’adversité, a-t-il mentionné au site web info07.com Christien est reconnu pour sa force physique et sa lutte. Et il y a une ceinture en jeu. J’ai des oeillères depuis plusieurs semaines. Je ne vois que ce duel. C’est ce que je veux le plus. Ce sera le combat le plus important de ma carrière.»

Plusieurs autres combats intéressants viennent meubler cette carte.

Dominic LeBlanc (0-0), de Campbellton, affrontera Brandon Ryan (0-0), de Moncton, dans la catégorie des 160 livres. Adam Burke MacDougall (3-2), de Fredericton, a rendez-vous avec le Montréalais Kevin Walker (2-3) chez les 135 livres. Dans le groupe des 175 livres, Guillaume Poulin (2-0), de Gatineau, se mesurera à Mitch Redmond (0-0), de Halifax. Jesse Atkinson (1-2), de St Stephen, affrontera Jacob Palmer (3-0), de Enfield (Nouvelle-Écosse) chez les 155 livres. Dans la catégorie des 145 livres, Justin Ley (0-0), de Fredericton, a rendez-vous avec Frank Thibodeau (0-0), d’Edmundston.

Enfin, l’Acadien Keith Nowlan (2-1), de Ste-Anne-de-Kent, se mesurera à Robbie Inness (1-2), de Hebville (Nouvelle-Écosse) chez les 135 livres.