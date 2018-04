Coupe Memorial 2019: Halifax jubile, Moncton sous le choc

Ce devait être un grand moment pour l’organisation. Le chat sauvage a plutôt passé la journée de jeudi à lécher ses plaies.

La décision du comité est sans appel: les Mooseheads de Halifax vont organiser le tournoi de la Coupe Memorial en 2019.

Dans la capitale néo-écossaise, c’est la jubilation. À Moncton, c’est la consternation.

«Félicitations aux Mooseheads de Halifax. Nous savons qu’ils vont organiser un bel événement et qu’ils vont faire honneur à toute la LHJMQ», mentionne le propriétaire Robert K. Irving avec diplomatie.

«Nous sommes fiers de la candidature que nous avons présentée et nous apprécions l’appui de tous les gens qui nous ont aidés dans le processus. La vision des Wildcats de Moncton demeure toujours de remporter la Coupe Memorial», ajoute-t-il.

Le gouverneur de l’équipe, Jean Brousseau, était aussi sous le choc.

«Il y a beaucoup de monde qui sont déçus à Moncton aujourd’hui. Mais je suis quand même très fier des gens de la communauté, qui nous ont appuyés dans le processus. Vraiment, on a fait tout un show», avance-t-il.

Les Wildcats n’ont eu aucune explication quant au choix du comité.

«Je pense que le comité a choisi une présentation de Coupe Memorial beaucoup plus traditionnelle que ce que nous avions proposée. C’est la seule chose que je peux voir. On était prêt et on se sentait prêt.»

Mais le gouverneur assure que ce n’est que partie remise.

«Le building, ils ne l’ont pas bâti juste pour un an. L’édifice va toujours être là et l’organisation des Wildcats aura le temps de remplir ses aspirations.»

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, a fait part de sa déception sur les réseaux sociaux.

« Bien sûr, nous sommes déçus, mais nous savons que l’organisation des Wildcats de Moncton a présenté une candidature de grande qualité, et toute notre collectivité devrait être fière de ces efforts», a indiqué Mme Arnold.

Pour le directeur général du nouvel amphithéâtre, Nick De Luco, la décision ne changera pas grand-chose en terme de revenus.

«Nous aurions souhaité accueillir cet événement, mais ça n’aura pas un gros impact sur nos opérations. Je vous garantie que le centre aura sa part d’événements majeurs. Je ne suis pas du tout inquiet», mentionne-t-il.

Chez les Mooseheads, c’était évidemment la fête jeudi.

«Je suis très heureux que les Mooseheads aient été choisis pour organiser le tournoi de la Coupe Memorial. Notre équipe et nos partisans ont hâte de présenter un des plus importants événements sportifs au Canada dans la belle ville de Halifax. Nous sommes prêts», a indiqué le propriétaire majoritaire de l’équipe, Bobby Smith.

Cette 101e présentation du tournoi de la Coupe Memorial sera donc présenté du 17 au 26 mai 2019 au Centre Scotiabank. L’événement coïncidera avec le 25e anniversaire des Mooseheads dans la LHJMQ.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a salué la décision du comité de sélection.

«Le comité organisateur a fait un travail exceptionnel dans la présentation de leur candidature et ils ont fait la démonstration qu’ils étaient en mesure de présenter un événement de cette envergure», souligne-t-il.

«La ville de Halifax a prouvé par le passé qu’elle était en mesure d’organiser des événements de calibre mondial et nous avons déjà hâte de voir évoluer les meilleures équipes et joueurs de la LCH à Halifax.»

Avec la collaboration du journaliste Patrick Lacelle