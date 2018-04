L’ex-Olympien David Patry revient au football

«J’ai faim. J’ai faim pour du football.»

Loin des terrains de football, David Patry était malheureux comme les pierres.

L’ancien numéro 9 des Olympiens de l’école l’Odyssée de Moncton a connu la gloire au football scolaire. En 2014, il avait mené son institution à un tout premier championnat provincial dans la ligue à 10 joueurs, face aux Saints de l’école St. Malachy’s.

Mais l’athlète originaire d’Ottawa a décidé de mettre sa carrière de football en veilleuse l’an dernier afin de poursuivre ses études à l’Université de Moncton.

«J’ai regretté pas mal vite de ne pas avoir tenté ma chance dans le football universitaire, au moins pour voir ce que c’était. Ça me manquait beaucoup. Je me dis que tant qu’à d’aller à l’université, aussi bien jouer au football en même temps!», souligne le quart-arrière.

C’est donc avec un enthousiasme évident qu’il annonce son grand retour à la compétition avec les Mounties de l’Université Mount Allison.

«Je suis excité et un peu nerveux, comme tous les autres joueurs qui vont se présenter au camp. Mais je me sens choyé d’avoir cette chance. Je pense que ça va être une expérience inoubliable.»

Patry a tout un défi devant lui et il le sait. Maintenant âgé de 19 ans, il se dit prêt à faire face à la musique et le quart-arrière entend bien se donner toutes les chances de réussir avec les Mounties.

«Je fais de mon mieux pour retrouver ma forme physique. Mais c’est certain que le fait de ne pas avoir joué pendant un an va me rendre la tâche plus difficile. Je suis dans le gymnase de quatre à cinq fois par semaine et j’essaie de mettre toutes les chances de mon bord», mentionne celui qui mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 185 livres.

«J’ai vu combien d’autres joueurs ils ont recrutés et ça va vraiment être difficile de faire ma place. Je dois arriver là avec une attitude positive, sans avoir des attentes trop élevées. Je pense que c’est ce qui va être le plus important pour moi. J’ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Plusieurs joueurs m’ont dit que c’est un processus quand tu arrives dans le football universitaire. Plusieurs gars ne jouent pas leur premier match avant deux ou trois saisons. Mon but ultime cette saison est certainement de participer à au moins un match», souligne-t-il.

«Je ne veux pas nécessairement être le meilleur joueur de l’équipe, mais je veux jouer un rôle de soutien et être là pour mes coéquipiers. Je veux être capable de sauter dans l’action quand ce sera le temps.»

L’Acadien d’adoption ne sera pas seul dans sa nouvelle aventure, puisque il rejoindra son ancien coéquipier et bon ami Charles Lavallée à l’Université Mount Allison.

«On a déjà loué un appartement ensemble à Sackville. Ça va être dangereux! On va avoir du plaisir. On n’a pas le droit de faire la fête dans l’appartement. On va garder ça léger», blague-t-il.

David Patry est de retour et ça risque de donner un grand coup!