Phoenix-Titan: le flattage de bedaine est de mise!

Le Phoenix de Sherbrooke et le Titan d'Acadie-Bathurst ont divisé les honneurs des deux duels entre les deux équipes cette saison.

À moins de s’appeler Serge Beausoleil, qui a tout de même le mérite d’avoir fait son mea culpa pour ses propos maladroits à l’endroit de Mark Grametbauer la semaine dernière, le flattage de bedaine est de mise ces jours-ci dans la LHJMQ. Et c’est exactement ce que les entraîneurs-chefs du Phoenix et du Titan nous ont servis au sujet de série quart-de-finale qui opposera les deux formations à compter de vendredi au Centre régional K.-C.-Irving.

Si Mario Pouliot a en quelque sorte imité ses joueurs en clamant n’être aucunement surpris de voir Sherbrooke atteindre la deuxième ronde des séries éliminatoires, Stéphane Julien n’a pas manqué de saluer l’excellent du trio défensif de l’ennemi composé d’Olivier Galipeau, sacré meilleur défenseur de la ligue mercredi soir au Gala des Rondelles d’Or, de Noah Dobson, nommé au sein de la première équipe d’étoiles du circuit en compagnie de Galipeau, et d’Adam Holwell, possiblement l’arrière le plus sous-estimé de la LHJMQ.

«La principale force du Titan c’est son big three, affirme Julien. Ils jouent tous les trois beaucoup de minutes et c’est clair qu’ils sont en mesure de donner du fil à retordre à nos attaquants. Justement, et cela grâce à notre vitesse, il nous faut exploiter le fait qu’ils jouent beaucoup en les mettant dans des positions inconfortables dans leur zone.»

Pouliot souligne avec justesse que le Phoenix est l’un des meilleurs clubs de la LHJMQ depuis le début de la nouvelle année. Il n’a pas tort puisque les hommes de Stéphane Julien ont amassé pas moins de 32 points sur 40 lors de leurs 20 dernières rencontres. Mieux encore, ils n’ont subi qu’un seul revers à leurs 13 dernières parties de saison régulière, soit une défaite de 4 à 3 aux mains de l’Armada de Blainville-Boisbriand. C’était loin d’être un pied de céleri.

«Le Phoenix est une équipe rapide et dangereuse à l’attaque. Et le retour de Luke Green à l’arrière qui vient s’ajouter à Thomas Grégoire les aide beaucoup», mentionne Pouliot.

Toutefois, autant Julien et Pouliot ont tenu à préciser que le plus important pour leur formation sera de se concentrer d’abord et avant tout sur soi-même. En langage hockey, ça veut dire qu’on va tenter de s’attarder uniquement sur les choses que l’on peut contrôler.

«Contre les Saguenéens, nous nous sommes améliorés au fur et à mesure que la série avançait, particulièrement au niveau de la discipline. Dans les séries, c’est très important de garder le contrôle total de nos émotions. D’autant plus que les matchs contre le Phoenix seront âprement disputés», révèle l’entraîneur du Titan.

«Il faudra également se concentrer sur notre jeu en zone offensive. Il faut trouver une façon de créer du temps de possession de rondelle. Ça va également être important de bien faire circuler la rondelle et d’attaquer le filet adverse. Enfin, il faudra être solide à un contre un et s’assurer de restreindre l’espace entre nos attaquants et nos défenseurs», ajoute Pouliot.

«Pour nous, enchaîne Stéphane Julien, il s’agira de composer avec notre propre identité. Nous sommes une équipe avec beaucoup de vitesse et qui aime mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. C’est important de ne rien changer à cela. C’est évident que si nous voulons sortir vainqueurs de cette série, ça va nous prendre des performances de haut niveau de notre gardien Reilly Pickard. Il a été excellent contre les Huskies, comme Samuel Harvey dans le camp des Huskies d’ailleurs. Reilly est bien concentré et combatif devant son filet. En fait, depuis son retour au jeu après une blessure à l’aine, Reilly a été très bon.»