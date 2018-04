Une soirée inoubliable pour Olivier Galipeau

Dans la vie d’un athlète, il y a de ces moments qui récompensent tous les efforts investis au fil des ans. Des moments qui comptent et qu’on aime se rappeler ad vitam aeternam. Pour Olivier Galipeau, le Gala des Rondelles d’Or fait assurément partie de ces moments.

Galipeau est devenu mercredi soir le premier joueur en 20 ans d’histoire du Titan d’Acadie-Bathurst à mettre la main sur le trophée Émile-Bouchard remis au défenseur par excellence de la LHJMQ. Il succède ainsi à Thomas Chabot, des Sea Dogs de Saint-Jean, aujourd’hui un membre à part entière des Sénateurs d’Ottawa.

En 67 rencontres réparties entre le Titan et les Saguenéens de Chicoutimi, le Montréalais a accumulé 25 buts et 74 points, deux sommets dans la LHJMQ cette saison.

«C’était spécial de vivre ça avec mes parents (Claude Galipeau et Julie Morin), mon frère (Nicolas) et mon meilleur ami d’enfance (Olivier Roy), affirme-t-il. C’était d’autant plus spécial comme soirée que mon bon ami Vincent (Lapalme) a remporté le trophée humanitaire et que Marc Denis, avec qui j’ai développé une belle relation à Chicoutimi, a été admis au Temple de la renommée. Je vais me souvenir de cette soirée toute ma vie. C’est une belle soirée qui compte.»

«Et je suis également très content que Noah (Dobson) m’accompagne dans la première équipe d’étoiles. Ce jeune-là possède un talent exceptionnel. Il est incroyable à voir jouer. Noah est tellement élégant sur la glace», confie le numéro 26 du Titan.

Galipeau assure qu’il ne s’attendait pas à vivre une telle soirée lorsqu’il s’est présenté au camp d’entraînement des Saguenéens en août.

«Je voulais bien performer et me démarquer en connaissant la meilleure saison possible. Je m’étais préparé pour une grosse saison. Ç’a bien commencé avec ma participation au camp des Blackhawks de Chicago, mais de là à vivre tout ce que j’ai vécu ce soir (mercredi), c’est clair que je ne m’attendais pas à ça», révèle le hockeyeur âgé de 20 ans.

Questionné sur l’intérêt que lui porterait actuellement le Canadien de Montréal – on chuchote même que l’organisation, qui l’a vu jouer à quelques reprises pendant la série contre les Saguenéens, pourrait lui offrir sous peu un contrat -, Galipeau concède que ça fait un petit velour d’être considéré par l’équipe de sa ville.

«On ne se fera pas de cachette, tous les joueurs de hockey aspirent à une carrière professionnelle. Mais honnêtement, pour l’instant, je veux garder ma concentration sur les présentes séries. Pour ce qui est du Canadien, je laisse ça à mon agent Normand Dupont», dit-il.

Galipeau, qui a déjà une coupe du Président derrière la cravate, remportée avec les Foreurs de Val-d’Or à sa saison recrue en 2013-2014, ne demanderait pas mieux que d’en gagner une deuxième pour conclure sur la meilleure note possible sa carrière junior. Mais avant de songer à une éventuelle participation à la finale, il précise qu’il faut d’abord s’occuper du Phoenix.

«Il va falloir être prêt pour cette série. Le Phoenix a un très bon club qui a dû composer avec plusieurs blessures pendant la saison, dont celle de Luke Green. Mais là, tous leurs gars sont de retour», prévient Galipeau.

Le vétéran ajoute qu’il faudra surtout jouer du hockey inspiré comme ça été le cas lors des deux derniers matchs de la série contre les Sags.

«C’est là-dessus qu’il faut se concentrer. En séries, c’est important de ne pas se décourager quand tu as des mauvais moments. L’important, c’est d’aller chercher les quatre victoires pour passer à l’étape suivante», indique le défenseur de l’année.