Wildcats-Armada: un favori et un négligé…

Quand 45 points séparent les deux adversaires, il est facile d’établir un favori et un négligé. Sauf que le hockey nous réserve parfois de bien drôle de surprises. Parlez-en à l’Océanic de Rimouski!

L’Armada de Blainville-Boisbriand (50-11-7, 107 points) contre les Wildcats de Moncton (27-33-8, 62 points), c’est évidemment un duel entre David et Goliath.

Bonne chance pour trouver un preneur aux livres qui va favoriser l’équipe de Darren Rumble.

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises en 2017-2018. Le 7 décembre, l’Armada avait signé un gain de 4 à 2 devant ses partisans à Blainville. Alex Barré-Boulet avait été le grand responsable de ce triomphe avec un tour du chapeau.

Le 8 février, les Wildcats détenaient une avance de 2 à 0 en fin de troisième période quand le toit du Colisée leur est tombé dessus. Les visiteurs ont inscrit quatre buts dans les quatre dernières minutes pour se sauver avec une victoire de 5 à 2.

Malgré tous ces chiffres, l’entraîneur-chef des Wildcats n’est pas convaincu que cette série sera aussi expéditive que les amateurs ne le prédisent, même s’il reconnaît la puissance de son adversaire.

«Ils alignent le meilleur joueur de la ligue en Drake Batherson et le meilleur pointeur de la ligue en Alex Barré-Boulet. Ils ont trois défenseurs de premier plan et un gros trio de plus que Rimouski. On devra être très bons contre eux», note Rumble.

«Face à L’Océanic, on avait le sentiment que si on pouvait neutraliser leur premier trio, nos chances de l’emporter étaient excellentes. L’Armada en a deux ou trois de ces gros trios.»

Malgré tout, il y croit.

«Les gars connaissent tous le plan. Après 68 parties, ils l’ont finalement adopté et appliqué. Les gars ont beaucoup grandi cette saison comme équipe, et aussi dans la première ronde des séries, affirme-t-il. On devra jouer du hockey immaculé, parfait, pendant 60 minutes, avec ou sans la rondelle. Ils ont plusieurs gars qui n’ont pas besoin d’une grosse ouverture pour marquer des buts.»

L’arrière Simon Le Coultre fait aussi preuve d’un optimisme prudent.

«Ça va être un gros morceau, mais si je regarde le dernier match que nous avons joué contre eux à Moncton, on menait 2 à 0 avec cinq minutes à faire en troisième période. Il va falloir bien jouer défensivement et jouer 60 minutes à fond», raconte le numéro 22.

«Si on fait ça, il y a de bonnes chances pour qu’on puisse faire quelque chose. En séries, tout peut arriver. Personne ne nous voyait gagner contre Rimouski et on l’a fait. On n’est pas les favoris, mais on a nos chances.»

L’attaquant Anderson MacDonald est du même avis.

«Nous avons joué deux parties contre eux cette saison, même si la dernière ne s’est pas terminée comme on le souhaitait. Mais on n’avait pas une équipe complète ce soir-là. Nous avons une belle chimie présentement et tout le monde apporte sa contribution. Ce ne sont pas toujours les meilleurs joueurs qui tirent l’équipe.»

Du côté de l’Armada, l’entraîneur-chef Joël Bouchard est conscient que son équipe est favorite, mais il ne veut pas en faire tout un plat.

«Je pense que les Wildcats ont une équipe meilleure que ne l’indique leur saison. Ils ont des joueurs de qualité. Mais rendu là, on part et on coache. On verra comment ça va aller.»

Ce dernier mentionne que son équipe est amochée et fatiguée pour amorcer ce duel.

«On n’a pas été très bons dans la première ronde (l’Armada a balayé les Foreurs de Val-d’Or 4-0). On était fatigués après une fin de saison extrêmement intense et très exigeante. On avait aussi des joueurs blessés et un manque d’émotion. Mais c’est le temps de jouer et on regarde en avant.»