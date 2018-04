La mission d’Elsipogtog: ramener la coupe Allan au N.-B.

Les Hawks d’Elsipogtog se présenteront au AGT Foods Centre de Rosewood, en Saskatchewan, avec la ferme intention de ramener dans leurs bagages la précieuse coupe Allan en terre néo-brunswickoise. Plus facile à dire qu’à faire parce que depuis 1909, seuls les Hawks de Moncton, en 1933 et en 1934, et les Vito’s de Saint-Jean, en 1992, sont parvenus à remporter le plus vieux championnat de hockey amateur au Canada.

Afin d’améliorer les chances de son club, le directeur général des Hawks, Lucky Millier, a recruté deux joueurs des JC’s de Bouctouche, Jacques Cormier et Andrew Flemming, de même que Jordan Scott, des Acadiens de Memramcook, Matt Stefanishion, des North Stars de Daysland, dans la North Central Hockey League en Ontario, Matt Quinn, des Caribous de Clarenville, ainsi que cinq porte-couleurs du Circuit régional de hockey.

Les joueurs en question sont Maxime St-Cyr et Alexandre Soucy, des Panthères du Haut-Madawaska, Sylvain Dubé, des Ambassadeurs de Saint-Jacques, ainsi que Justin Bowers et David Crossman, du Thunder de Perth-Andover.

Millier avait également approché Dean Ouellet, des Panthères, et Keith Sexton, des Castors de Saint-Quentin, mais ces derniers ont dû décliner à regret l’invitation.

Dans le cas de Ouellet, c’est en raison d’un nouveau travail dans la capitale provinciale. Pour ce qui est de Sexton, le défenseur s’est fracturé un poignet lors des dernières séries éliminatoires du CRH.

«Le plus ironique, précise Millier, c’est que Keith a été blessé après avoir été atteint par un lancer frappé de David Crossman.»

N’empêche que Lucky Millier est convaincu d’avoir tous les éléments pour faire un long bout de chemin à Rosewood.

«Nous serons parmi les prétendants c’est certain, dit-il. Nous avons beaucoup de profondeur.»

Autre ajout important, l’entrée en scène de l’entraîneur-chef du Thunder de Perth-Andover, Jesse Perley, appelé en renfort pour remplacer Scott Farrell derrière le banc des Hawks. Farrell, à l’instar de Ouellet, était dans l’incapacité de se libérer de son travail.

Les autres équipes en lice sont les Bulldogs de Bethune (Saskatchewan), le Prairie Thunder de South East (Manitoba), les Generals de Stoney Creek (Ontario), les Generals de Lacombe (Alberta) et le club-hôte, les Red Wings de Rosetown.

Le tournoi prend son envol lundi et se poursuivra jusqu’au samedi 14 avril avec la présentation de la finale

Il y a un an, alors que le tournoi était présenté au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche, les Cataractes de Grand Falls-Windsor ont défait en finale les Generals de Lacombe au compte de 7 à 4.

Voici la composition des Hawks pour la Coupe Allan:

Gardiens: Brian Gillis et Andrew Flemming.

Défenseurs: Justin MacCarthy Paul, Andy Joseph, Alexandre Soucy, Ronnie Gaudet, Derek Martin, Tyrone Sock et David Crossman.

Attaquants: Matt Quinn, Rankyn Campbell, Sylvain Dubé, Dawson Campbell, Jordan Scott, Maxime St-Cyr, Matt Stefanishion, Alex Noël, Justin Bowers, Jacques Cormier, Scott Sack, Benji Curtis, Matt Wright et Trevor Layton.