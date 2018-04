Le Titan déclasse le Phoenix en levée de rideau

C’est bien connu, Mitchell Balmas a le don de marquer par séquence. Blanchi lors de ses cinq premiers matchs éliminatoires, le numéro 11 en a marqué deux en deuxième pour aider le Titan à l’emporter de façon décisive 5 à 1 sur le Phoenix de Sherbrooke, au grand plaisir des 3252 spectateurs qui ont franchi les tourniquets du Centre régional K.-C.-Irving pour ce premier match de quart de finale.

Balmas (1er, 2e), qui a également obtenu une mention d’aide sur le but d’Ethan Crossman (4e) au premier tiers, a disputé, et de loin, son meilleur match des présentes séries.

On peut également dire la même chose de ses compagnons de trio Antoine Morand et German Rubtsov. À part peut-être une ou deux présences couci-couça au premier vingt, les trois joueurs ont joué avec agressivité et ont été la plupart du temps fort menaçants. Rubtsov a également inscrit son premier but des séries, alors que Morand a été crédité d’une passe.

Olivier Galipeau a lui aussi connu un très fort match avec un but, son troisième des séries, et deux passes. Samuel Asselin a été crédit de deux mentions d’aide.

Evan Fitzpatrick a réalisé 22 arrêts pour empocher la victoire.

Après la rencontre, l’entraîneur Mario Pouliot paraissait plutôt satisfait de la sortie des siens, particulièrement au deuxième vingt.

«J’ai aimé l’intensité et l’application des détails ce soir. Nous avons peut-être été nerveux avec la rondelle et eu des problèmes avec notre exécution en début de match, mais ça s’est ensuite replacé. J’ai adoré la façon dont les gars sont sortis en deuxième», a révélé Pouliot.

Le capitaine Jeffrey Viel a lui aussi souligné la façon dont les joueurs ont pris l’avantage du match à mi-chemin en première.

«On semblait trop nerveux en début de match. Ensuite, à partir du milieu de la première, on a commencé à imposer notre rythme. C’est juste plate en troisième où quelques punitions ont tué notre rythme. C’est certain que ce n’était pas trop grave parce qu’on avait l’avance 5 à 1, mais il faudra faire attention pour la suite de la série», a mentionné Viel.

Le jeune Samuel Poulin (3e) a été l’unique buteur du Phoenix.

Utilisé pendant près de 35 minutes par son entraîneur, le défenseur Thomas Grégoire ne s’est pas mis la tête dans le sable pour expliquer la défaite de son équipe.

«Nous avons bien commencé et nous avons peut-être commis l’erreur de nous croire trop confortables. Le Titan a alors commencé à profiter de nos erreurs. En deuxième, ils ont complètement dominé et ça nous a gelés. Ce n’est pas évident de revenir dans le match quand tu tires de l’arrière 5 à 1 après deux périodes», a affirmé le vétéran.

«J’ai confiance que nous allons rebondir demain (samedi). Nous l’avons également fait lors de notre série contre Rouyn-Noranda», a ajouté Grégoire.

Reilly Pickard, chassé du match après le deuxième vingt, a concédé les cinq premiers buts du Titan sur 28 tirs. Venu en relève, Brendan Cregan n’a rien concédé sur cinq lancers au dernier tiers.

Les deux équipes se retrouveront dès samedi soir, toujours à 19h, au Centre régional K.-C.-Irving. Les matchs numéro 3 et 4 seront disputés mardi et mercredi au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Les Wildcats écrasés

Les Wildcats de Moncton se sont inclinés par la marque de 6 à 1 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Adam Capannelli a marqué le premier but du match quand il a été oublié complètement seul près du gardien Émile Samson, de l’Armada. Ce fut malheureusement le seul moment de réjouissances pour les Chats sauvages.

Alexander Katerinakis, Alex Barré-Boulet (deux fois), Thomas Éthier, Luke Henman et Drake Batherson ont marqué six buts sans réplique, pour permettre à l’Armada de prendre l’avance 1-0 dans cette série quatre de sept.

Les Wildcats auront l’occasion de se reprendre dimanche à 17h, dans l’antre de l’Armada.