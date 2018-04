L’Attack a de grandes ambitions au Championnat canadien de ringuette

Ça ne fait aucun doute, l’Attack de l’Atlantique souhaite remporter l’or au Championnat canadien de ringuette qui sera présenté au Seven Oaks Arena de Winnipeg, du 9 au 14 avril. Du moins, il espère faire aussi bien qu’il y a un an, alors qu’il avait atteint la finale face aux éventuelles championnes, les Turbos de Cambridge. Même que les Turbos, dont il s’agit d’un troisième sacre consécutif, avaient dû puiser dans leurs dernières ressources pour surmonter un déficit de 3 à 5 pour finalement se hisser au sommet du podium grâce à une poussée de trois buts dans le quatrième et dernier quart.

Pour la vétérane Jessica Snowdon, la stratégie à adopter pendant leur semaine en sol manitobain est fort simple.

«Nous devons nous assurer que toutes les joueuses soient conscientes de leur défensive. Ça n’appartient pas seulement aux arrières de bien jouer dans notre zone, mais aussi aux attaquantes.»

«Pour remporter un tel tournoi, tu te dois de jouer serré partout sur la surface glacée. Il faudra aussi utiliser avec intelligence nos 30 secondes complètes sur l’horloge. D’abord pour obtenir le meilleur angle de tir possible, mais aussi pour contrôler le jeu et garder la possession de l’anneau la grande partie du temps», révèle-t-elle.

Joëlle Proulx souligne pour sa part que l’équipe s’est justement préparée en conséquence. Le plus important, dit-elle, est d’éviter l’individualisme.

«Pour avoir du succès, nous devons jouer comme une équipe tant à l’offensive que dans notre territoire. Au cours des dernières semaines, nous nous sommes préparées pour ce tournoi avec de bons entraînements et quelques matchs hors-concours contre la formation U-19 et une équipe composée de garçons. Et pour nous assurer d’être au sommet de notre condition physique, nous avons également travaillé très fort à l’extérieur de la patinoire (gymnase, course à pied, etc)», affirme Proulx.

«Nous savons très bien que ça ne sera pas une semaine facile. Mais nous allons faire comme l’an dernier et nous concentrer sur une partie à la fois», ajoute-t-elle.

L’Attack entamera la ronde préliminaire dès lundi en affrontant sa rivale de toujours, le Mission de Montréal. Mardi, le WAM! d’Edmonton et le RATH de Calgary sont au menu.

Mercredi, un seul match au programme, mais tout un puisque les filles de l’entraîneur Gilles Proulx affronteront les Turbos de Cambridge qui, encore une fois, sont les grandes favorites pour tout rafler.

Jeudi, l’Attack en viendra aux prises avec le Lightning de Richmond Hill et le Fusion de Gatineau. Enfin, vendredi, l’Atlantique complétera sa ronde préliminaire en se mesurant à l’Intact du Manitoba. Si nécessaire (en cas d’égalité par exemple entre la deuxième et la troisième position), une demi-finale sera disputée en soirée. La finale, elle, aura lieu samedi après-midi.

«Notre objectif principal est de remporter la médaille d’or, mentionne Jenny Snowdon. Cela dit, d’un point de vue personnel, je serais quand même satisfaite si nous terminons deuxièmes ou troisièmes. En fait, peu importe la couleur de la médaille, je serai toujours fière de représenter l’Attack de l’Atlantique au Championnat canadien.»