Les blessures: la cruelle loi du sport

À moins de pratiquer un sport qui ne comporte à peu près aucun risque, tels que le ping-pong ou encore l’escrime, les athlètes qui parviennent à passer au travers d’une carrière sportive sans écoper d’une blessure sont d’une grande rareté. C’est la cruelle loi du sport, particulièrement les disciplines impliquant des contacts.

Au hockey, William Basque, des Olympiques de Gatineau, peut vous en raconter un brin. Cette saison, l’Acadien de Tracadie a dû rater tout près de quatre mois d’activités en raison d’un coude disloqué.

Chez le Titan d’Acadie-Bathurst, le défenseur Louis-Philip Fortin a vu sa saison prendre fin dès le 25 octobre quand il a été blessé à une épaule face les Sea Dogs de Saint-Jean. Fortin a même dû passer sous le bistouri.

On retrouve également un cas similaire dans le camp du Phoenix de Sherbrooke puisque le défenseur Luke Green a dû s’absenter pendant plus de quatre mois après s’être disloqué une épaule pendant le camp d’entraînement des Jets de Winnipeg en octobre.

Green, le tout premier joueur réclamé lors de l’encan de 2014 par les Sea Dogs, a lui aussi été opéré. Ce n’est d’ailleurs que le 8e février qu’il a pu revenir au jeu.

Malchanceux, il a écopé d’une autre blessure en fin de saison, mais heureusement il a pu revenir à temps pour disputer les deux dernières parties du premier tour contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

C’est d’ailleurs Green qui est à l’origine de la montée de lait de l’entraîneur des Huskies Gilles Bouchard après la victoire de 4 à 3 du Phoenix en prolongation lors du sixième duel.

Green a atteint accidentellement au visage Rafaël Harvey-Pinard avec son bâton, alors que ce dernier s’apprêtait à lancer dans une cage déserte au début de la prolongation. Non seulement le geste n’a pas été pénalisé, mais le Phoenix a peu de temps après marqué le but vainqueur pour forcer un septième et décisif match que la formation sherbrookoise remportera également.

Green, qui est originaire de Hammonds Plains, le même coin de pays que Brad Marchand, des Bruins de Boston, dit avoir beaucoup appris sur lui-même au cours de sa longue pause.

«Les blessures font partie du jeu, dit-il. Pendant ma convalescence, j’ai surtout tenté de voir les côtés positifs de tout ça. Aujourd’hui, non seulement mon corps et mon esprit vont mieux que jamais, mais cette absence a aussi renouvelé ma passion pour ce sport.»

Le talentueux défenseur, que les Jets ont sélectionné en troisième ronde (79e au total) en 2016, dit savourer à sa pleine mesure les présentes séries éliminatoires. Il anticipe d’ailleurs avec beaucoup de confiance la prochaine série que son club disputera contre le Titan.

«Pour nous, le facteur le plus important est que nous avons toujours cru en chacun de nos coéquipiers. Même que nous tirions de l’arrière 3-2 dans la série contre Rouyn-Noranda, nous savions que nous pouvions gagner», dit-il.

«Et même en saison, quand l’équipe allait moins bien, nous savions que nous avions les pièces pour connaître du succès. En fait, dès le début de la saison, nous nous étions donnés comme objectif de faire en sorte que l’équipe remporte la première ronde éliminatoire de son histoire. C’était donc génial d’avoir pu réaliser cela en fin de semaine», mentionne Green.

Et selon ce dernier, le gardien Reilly Pickard a beaucoup à voir avec l’élimination des Huskies.

«Reilly a été un gros morceau contre les Huskies. C’est lui qui nous a gardés dans la série quand nous ne jouions pas à notre mieux. En fait, depuis qu’il est ici, Reilly nous donne une chance de gagner chaque soir», soutient Luke Green.