Mathieu McCaie fin prêt à survivre au Marathon des Sables

Plus que quelques heures à attendre avant que Mathieu McCaie n’entame le 33e Marathon des Sables en compagnie des 1077 autres participants, ce dimanche, dans le coriace désert du Maroc. Le courtier hypothécaire de carrière, qui est originaire de Rogersville, est le deuxième Acadien à prendre part à cet événement après Carole Fournier, d’Edmundston, en 2015.

L’Acadie Nouvelle a réussi à lui voler un peu de son temps alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol en direction du Maroc via Paris.

«Mis à part quelques complications avant mon vol Moncton-Montréal, mercredi, tout va bien. Je suis un peu fatigué physiquement en raison de tout ce qui est arrivé avant mon départ de Montréal, mais mentalement je suis correct. Je me sens prêt», indique l’Acadien âgé de 34 ans.

Est-il nerveux? Pas plus que d’habitude, jure-t-il.

«J’ai fait mes devoirs et je me suis entraîné en conséquence. Tout ce qu’il me reste à faire c’est de passer le test», révèle-t-il avec humour.

«Tantôt, j’ai fait une dernière vérification dans mon sac pour m’assurer que je n’avais rien oublié. La course commence dimanche. Ça va vite. Mais je suis habitué à aller vite. Avec nos travails respectifs et deux enfants âgés de 3 ans et de 10 mois (Jacob et Maxime), ma femme (Julie) et moi sommes habitués. Actuellement, je n’ai qu’à m’occuper de moi-même et j’avoue que ça me fait drôle. Soudainement, j’ai du temps devant moi. Je me demande même ce que je vais faire de tout ce temps d’ici la course. Je crois que je vais me reposer, question d’emmagasiner de l’énergie», lance-t-il en riant.

Mathieu McCaie, qui a décidé de combiner le Marathon des Sables avec une collecte de fonds au profit du Club des petits déjeuners, a largement dépassé son objectif de 10 000$ puisqu’il frôle déjà les 15 000$.

«Il y a beaucoup de monde qui m’encourage dans ce projet et c’est motivant. J’apprécie toute cette attention, particulièrement pour la cause des petits déjeuners», dit-il.

Au total, 13 Canadiens participeront au Marathon des Sables qui prendra fin le 16 avril.

Il s’agit d’Isabelle Martin, Suretha Swart, Laurence Filion et Bouchra Reggad, chez les dames, ainsi que Jose Nicolas, Jean-Christophe Van Der Beken, Nicholas Cienski, Éric Côté, Donald Devenney, Patric Kam Thong, Jason Gardner, Alain Caron et bien entendu Mathieu McCaie, du côté des hommes.