Arts martiaux mixtes: les Acadiens volent la vedette

Les combattants acadiens ont volé la vedette lors de la soirée d’arts martiaux mixtes présentée au Casino du Nouveau-Brunswick à Moncton samedi soir, devant près de 1500 spectateurs.

Tête d’affiche de cette soirée proposée par le groupe Elite 1 MMA Productions, Christien Savoie n’a pas fait mentir sa réputation, avec une victoire par K.-O. technique contre l’Ontarien Nicholas Naccarato dès le premier round.

Savoie devait mettre son titre de champion des poids moyens contre Julien LeBlanc, mais le Québécois a dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

Christien Savoie savoure sa victoire sur Nicholas Naccarato. Moncton 7 avril 2018. Photo – Stéphane Paquette Adam MacDougall attaque Kevin Walker. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Adam Burke Macdougall a le dessus sur Kevin Walker. Moncton 7 avril 2018. Photo – Stéphane Paquette Francis Thibodeau en route vers la victoire contre Justin Ley. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Francis Thibodeau domine son adversaire Justin Ley. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Dominic LeBlanc en a plein les bras avec Brandon Ryan. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Keith Knowlan attaque Robbie Inness. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

L’athlète originaire de Saint-Jean n’a laissé aucune chance à son remplaçant, avec une bonne prise de la tête dès la troisième minute d’action.

«Il n’était pas question de laisser tomber les spectateurs. Je me serais battu contre n’importe qui. Nicholas mérite une ovation. Pas beaucoup de gars sont prêts à se battre contre moi, et lui, il a accepté avec seulement 48 heures d’avis. Et il m’a atteint avec quelques bons coups!», a-t-il indiqué en s’adressant à la foule après le combat.

«J’ai beaucoup de respect pour ce gars-là. Il m’a placé un bon coup, mais je suis le meilleur, c’est tout.»

Adam Burke MacDougall, de Fredericton, n’a fait qu’une bouchée du Montréalais Kevin Walker chez les 135 livres. L’athlète âgé de 31 ans s’est débarrassé de son adversaire en seulement 4:05. Il conserve ainsi son titre de la catégorie bantamweight.

«Je l’ai frappé plusieurs fois avec les meilleurs coups que je n’ai jamais donnés à un adversaire. Il a un bon menton. Ce fut une bonne bataille», souligne-t-il.

MacDougall vise les sommets de son sport au cours des prochaines années.

«Cette ceinture veut dire que je suis sur le bon chemin, que je fais quelque chose de correct», avance-t-il.

Francis Thibodeau, de Tracadie, faisait ses grands débuts en arts martiaux mixtes. Et il n’a pas déçu avec un triomphe par KO technique à 1:09 du deuxième assaut contre Justin Ley, de Fredericton.

«Ça s’est bien passé. J’étais en confiance. C’était exactement comme je l’avais imaginé. Je pensais juste qu’il y aurait plus de sang que ça!», rigole-t-il.

«Mon plan de match était de rester debout, mais je me suis adapté et je l’ai fini avec une soumission. J’étais meilleur que lui dans tous les aspects. C’est sûr que je veux continuer», affirme le combattant âgé de 21 ans.

Dominic LeBlanc, de Campbellton, a pour sa part terrassé Brandon Ryan, de Moncton, à 1:57 du premier round avec une prise de soumission.

«C’était incroyable. Je referais ça n’importe quand. J’ai adoré l’expérience. Mon but était de l’amener au sol et y aller pour la soumission et c’est ce que j’ai fait», mentionne-t-il.

«Dès que j’ai pu prendre ses jambes pour l’amener au sol, j’ai vu qu’il n’était pas du même niveau que moi.»

Keith Knowlan a eu moins de veine, alors que le pugiliste de Sainte-Anne-de-Kent s’est incliné par K.-O. technique devant le Néo-Écossais Robbie Inness à 2:57 de la seconde reprise.

«Je voulais rester debout et le frapper. Je ne voulais pas lutter au sol avec lui, mais c’est ça qui est arrivé», explique-t-il.

La carte de samedi comprenait seulement cinq affrontements, puisque deux combats ont été annulés à la dernière minute.