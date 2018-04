Broncos: «Mon coeur a cessé de battre» – Greg Leland

La tragédie de samedi a touché droit au coeur Greg Leland, l’entraîneur-chef des Tigres de Campbellton.

«Comme tout le monde impliqué dans le hockey au Canada, on est sous le choc. Ça m’a rappelé de douloureux souvenirs à l’époque où mon fils Patrick jouait avec les Slammers de Woodstock, il y a une douzaine d’années», raconte-t-il.

L’autobus qui transportait l’équipe vers Summerside a quitté la route avant d’arriver à destination.

«Je me souviens très bien de cette journée. Mon équipe ne jouait pas et j’avais décidé d’aller assister au match avec mon épouse. On s’est arrêté pour prendre un café tout de suite après le pont. Quand elle est ressortie, je pouvais lire dans son visage que quelque chose n’allait pas du tout», se souvient l’ancien pilote des Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ.

«J’ai tout de suite pensé que la partie avait été annulée ou quelque chose comme ça. Elle a dit “Non, l’autobus a été impliqué dans un accident”. Mon coeur a cessé de battre. Mais elle a rapidement dit que Patrick l’avait appelée pour lui dire qu’il n’avait pas été blessé», poursuit Greg Leland, visiblement ému.

«Je pense à ces pauvres parents en Saskatchewan qui ont attendu pendant des heures cet appel qui n’est jamais venu. Je ne sais pas si je pourrais traverser ça. Ils doivent vivre un véritable cauchemar.»

Aucun joueur des Slammers n’avait subi de blessures sérieuses, mais un des entraîneurs avait passé quelques semaines dans le coma.

Greg Leland réalise que son fils est passé à un cheveu du pire.

«Le chauffeur a fait un travail incroyable. Il a réussi à éviter le pilier de ciment qui divise l’autoroute. S’il n’avait pas été aussi habile, il y aurait certainement eu des victimes. Heureusement, l’autobus a seulement glissé dans la neige et n’a pas heurté d’autres véhicules», explique celui qui en est à sa deuxième saison derrière le banc des Tigres.

«Mais ce sont des moments pénibles à vivre. On est un entraîneur, mais aussi un père. On a tout de suite une pensée pour les parents et pour les jeunes. Tout ça est extrêmement triste. Le pire, c’est qu’on se sent tellement impuissant.»