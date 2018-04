Broncos: un sinistre air de déjà vu pour les Pêcheurs de Cap-Pelé

«Quand je regardais la conférence de presse, j’ai éteint la télévision parce que ça me faisait trop de peine. Je trouvais trop difficile à regarder.»

Pour Pierre-Alexandre Marion, la tragédie de Humboldt, survenue vendredi soir en Saskatchewan, avait un sinistre air de déjà vu.

Le 7 décembre 2012, il était à bord de l’autobus des Pêcheurs de Cap-Pelé qui avait été impliqué dans un grave accident de la route, près de Sainte-Anne-de-Kent.

L’équipe de hockey senior revenait d’une partie à Lamèque, quand le drame s’est produit vers 2h30.

Tous ces souvenirs sont revenus en tête de l’ancien gardien de but des Aigles Bleus de l’Université de Moncton en fin de semaine.

«Quand j’ai vu ça, ça m’a vraiment touché. J’ai tout de suite pensé à notre accident et je me disais qu’on a été tellement chanceux de ne pas avoir personne qui a perdu la vie à ce moment-là. Je me revoyais avec les gars dans l’autobus», raconte-t-il.

«Ça m’arrive encore d’y penser et je me disais que s’il y avait eu une autre voiture dans l’autre voie ou un semi-remorque comme c’est arrivé en Saskatchewan, il y aurait certainement eu des victimes. Ça m’a marqué et je me considère chanceux d’être sorti de cet accident vivant.»

Marion sait exactement l’angoisse d’ont vécu les membres de l’équipe des Broncos de Humboldt.

«J’ai vu ça au ralenti pendant une fraction de seconde. J’ai entendu du bruit et je me suis réveillé. J’ai regardé en avant et tout ce que je voyais, c’était la lumière des phares de l’autobus qui éclairait des arbres. Je me suis agrippé à mon siège et l’autobus s’est renversé», se souvient-il.

«Je me suis frappé les genoux dans la vitre. Tout s’est passé dans une fraction de seconde. Ça m’a pris du temps à réaliser ce qui venait de se passer. Je me suis tourné de bord pour voir les gars derrière moi. J’ai été chanceux, j’ai eu juste quelques coupures et je me suis frappé le menton sur le siège d’en avant», ajoute le gardien aujourd’hui âgé de 31 ans.

«Mais d’autres gars qui étaient assis de l’autre côté de l’autobus ont été projetés hors de l’autobus. Ils se sont cassé des côtes et ont subi d’autres blessures.»

Chris Norman (fractures aux côtes et au dos), Joel Stronge (traumatisme crânien) et Randy Gallant (coupures au visage) avaient été les plus touchés.

L’entraîneur de l’équipe, Ricky Jacob, n’était pas à bord de l’autobus ce jour-là.

«J’y étais allé en voiture parce que mon fils Jérémie jouait le lendemain matin à Tracadie. J’avais eu un appel à 3h du matin pour me dire qu’il y avait eu un accident, explique-t-il. On est sous le choc. On espère que tout le monde est correct et on attend des nouvelles. C’est quelque chose qui te frappe vite.»

L’entraîneur adjoint des Aigles Bleus de l’Université de Moncton sait ce que les gens de Humboldt vivent en ce moment.

«Une fois que tu es dans cette chambre-là ou dans cet autobus-là, on est comme une famille. Si quelqu’un se fait mal, tout le monde se fait mal, affirme-t-il. C’est vraiment une tragédie. On pense à ces familles-là et on souhaite qu’ils vont passer à travers. Mais ça va prendre du temps.»

C’est aujourd’hui comme parent qu’il vit les mêmes angoisses.

«J’y pensais déjà avant cet accident. C’est toujours quelque chose qu’on a dans la tête. J’ai fait de l’autobus moi aussi. J’en ai fait des routes de huit ou dix heures au Canada et aux États-Unis. J’en parle et aujourd’hui (dimanche), mon fils Alexandre est parti d’Edmundston pour aller à Summerside en autobus (avec le Blizzard). On y pense constamment. On ne sait jamais ce qui peut arriver.»