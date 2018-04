Le Titan a mis les émotions de côté

Les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst et du Phoenix de Sherbrooke ont observé un moment de silence avant la rencontre de samedi, en raison de la tragédie des Broncos de Humboldt. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

C’est avec en tête la tragédie qui venait de se produire en Saskatchewan que les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst ont sauté sur la patinoire du Centre régional K.-C.-Irving samedi soir. Mais le groupe de Mario Pouliot ne s’est pas laissé déranger par toutes ces émotions, en route vers une victoire de 5 à 1 sur le Phoenix de Sherbrooke.

Un moment de silence observé avant le match est venu rappeler la triste réalité au pilote du Titan.

«Je me trouvais chanceux d’être encore derrière le banc et d’avoir la chance de diriger un autre match avec nos joueurs», explique-t-il.

L’accident a évidemment été le principal sujet de conversation dans l’entourage de l’équipe en fin de semaine.

«On en a discuté avec nos joueurs avant le match de samedi. Toutes nos pensées doivent être avec les joueurs, les familles et tout le monde impliqué dans cette tragédie. On voulait leur faire réaliser qu’on était chanceux samedi soir de pouvoir jouer au hockey et d’avoir du plaisir à le faire», indique Mario Pouliot.

«On ne réalise parfois pas la chance que nous avons et que la vie ne tient qu’à un fil. Je leur dis: pensez seulement au nombre de fois que vous avez pris l’autobus pour aller jouer un match de hockey ou seulement la voiture avec vos parents pour aller à gauche et à droite. Chaque fois que vous avez fait ça, vous avez été exposé à une tragédie du genre.»

Son message était donc clair avant le match.

«Je pense que c’est le destin et il faut apprécier la chance qu’on a et que c’est tellement important de vivre dans le moment présent.»

Et dans ce moment présent, Pouliot n’a pas tellement aimé ce qu’il a vu.

«On a gagné 5 à 1, mais on n’est pas vraiment satisfait de la façon dont nous avons joué. On avait aimé notre match de vendredi, mais je n’ai pas aimé notre énergie samedi. Oui, le Phoenix a eu 36 tirs au but, mais je regarde plus d’où proviennent les chances de marquer», mentionne-t-il.

«On lui a carrément donné des bonnes chances de marquer et ce sera le mot d’ordre pour le troisième match. Sherbrooke a une bonne équipe de hockey et on doit les laisser mériter leurs chances.»

Le changement de décor devrait donc être salutaire à une formation qui mène pourtant cette série quart-de-finale quatre de sept 2-0.

«On joue quand même bien à l’extérieur. Nous avons remporté deux parties sur trois à Chicoutimi. On devra juste se concentrer sur ce qu’on a à faire. On sait qu’il va y avoir une bonne foule là-bas et qu’ils vont jouer avec beaucoup d’énergie pour revenir dans la série», affirme l’entraîneur-chef.

«On peut juste contrôler ce qui se passe à l’intérieur des baies vitrées. On sait que ça va être bruyant et qu’il va y avoir du monde, mais c’est plaisant de jouer devant des gradins pleins à ce stade-ci de l’année.»

Mario Pouliot affirme cependant que le prochain voyage ne sera pas tout à fait comme les autres.

«Quand on embarque dans l’autobus, on ne pense habituellement jamais à ça. Mais lundi, je vais avoir une pensée pour tout le monde en Saskatchewan et m’assurer que tout va se passer correctement pour notre équipe», précise-t-il.

«On ne contrôle pas le destin. C’est une tragédie incroyable ce qui est arrivé et on va juste prier pour que notre route soit protégée et sans histoire.»