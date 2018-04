Wildcats: du coeur, mais deux cuisants revers

Le capitaine des Wildcats de Moncton, Nicholas Welsh, a ajouté un but et une passe, dimanche. - Archives

Le coeur y était, mais les Wildcats de Moncton n’ont tout simplement pas fait le poids face à la machine de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche après-midi.

C’est donc avec des cuisants revers de 6 à 1 et de 9 à 3 que l’équipe de Darren Rumble rentre au bercail.

La puissance de l’attaque des locaux n’a jamais fait de doute, dimanche, dans une rencontre présentée sur les ondes du réseau Sportsnet.

Alex Barré-Boulet (un tour du chapeau), Alexandre Allain (deux buts et deux passes) et Drake Batherson (quatre mentions d’aide) se sont amusés comme des petits fous du côté de l’Armada.

James Phelan (avec deux buts), Nicholas Welsh (un but et une passe) et Daniil Miromanov (deux passes) ont été les meilleurs dans une cause perdante chez les Wildcats.

Les locaux se sont donné une priorité de 5 à 0, avant que les hommes en rouge ne réussissent à réduire la marque à 6 à 3.

Mais le toit du Centre d’excellence Sports Rousseau leur est littéralement tombé sur la tronche.

«Nous avons essayé de jouer plus physiques pour les ralentir un peu, mais on a passé les 10 dernières minutes de jeu dans le banc des punitions», indique l’entraîneur-chef des Wildcats.

Résultat: l’Armada a inscrit trois buts de suite en avantage numérique pour placer le match hors d’atteinte.

Au total, Blainville-Boisbriand a eu droit à pas moins de 13 avantages numériques (contre 6 pour les Wildcats) au cours de la rencontre.

«On a essayé de modifier l’allure du match, mais ça n’a pas fonctionné. On va espérer un meilleur résultat dans le troisième match», mentionne-t-il en soupirant.

Pourtant, son équipe a donné des signes de vie intéressants en troisième période, avec deux buts en l’espace d’une minute.

«On a enfin eu un peu de momentum en troisième période avec les buts de (James) Phelan et de (Nicholas) Welsh. Mais ils ont marqué en avantage numérique (le filet d’Aleksi Anttalainen) quelques minutes plus tard et ce fut le début de la fin pour nous. Les gars ont joué avec de la frustration pour le reste du match», ajoute Rumble, sans vouloir commenter sur le travail des officiels.

La série se transporte maintenant à Moncton, alors que les deux prochaines rencontres seront présentées mardi et mercredi au Colisée.

Si un cinquième match devait être nécessaire, il serait présenté au Centre Aitken de Fredericton, vendredi soir.