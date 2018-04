Armada-Wildcats: Samuel LeBlanc a hâte de jouer à la maison!

Samuel LeBlanc est de retour à la maison. Et même s’il endossera l’uniforme noir et blanc de l’Armada de Blainville-Boisbriand, le joueur de centre comptera sur un groupe de partisans impressionnant, mardi soir au Colisée.

L’équipe du patineur originaire de Dieppe disputera un premier match devant parents et amis depuis la transaction qui l’a fait passer des Sea Dogs de Saint-Jean à l’Armada en janvier.

Une transaction qui pourrait d’ailleurs lui permettre de remporter une deuxième coupe du Président de suite, si jamais l’Armada se rend jusqu’au bout, après celle gagnée avec les Sea Dogs en 2017.

Il va sans dire que le joueur âgé de 18 ans rêve à ce retour chez lui depuis longtemps.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu mes parents. J’ai eu un grand sourire quand j’ai su que j’allais venir jouer ici contre les Wildcats. Quand j’étais jeune, je rêvais de jouer pour Moncton, mais là, je me retrouve à jouer contre eux dans les séries», souligne-t-il, visiblement fébrile.

Rappelons que l’Armada mène la série quart-de-finale quatre de sept 2-0, après deux victoires convaincantes en fin de semaine.

Samuel LeBlanc affirme que sa famille sera derrière lui, même s’il s’aligne maintenant avec «l’ennemi».

Malgré tout, le sympathique athlète reconnaît qu’il sera nerveux mardi soir.

«Ça va être difficile pour ma famille parce que j’ai grandi en allant voir des parties des Wildcats au Colisée. Mais comme je joue maintenant pour l’Armada, c’est sûr qu’ils vont prendre pour moi», rigole-t-il.

«C’est certain que ce sera surtout de la nervosité au début du match. Mais par la suite, ça va me motiver à jouer encore mieux pour leur montrer ce que je suis capable de faire.»

LeBlanc connaît bien son rôle au sein de l’équipe de Joël Bouchard.

«Dans les séries, tout le monde a un peu le même but. On donne tout ce qu’on a quand on saute sur la glace et on essaie de ne pas se faire marquer de buts. On essaie de respecter le plan de match», raconte celui qui a présenté une fiche de 3-2=5 en 41 rencontres cette saison.

L’Acadien admet qu’il vivra des bons moments cette semaine à Moncton.

«C’est sûr que je vais avoir plein de beaux souvenirs de ma jeunesse qui vont me revenir en tête. Ça va être spécial pour moi quand je vais mettre les pieds dans l’aréna», mentionne le numéro 28 de l’Armada.

Les deux coups de pied au derrière sont du passé pour les Wildcats

Du côté des Wildcats de Moncton, l’entraîneur-chef Darren Rumble affirme que les deux coups de pied au derrière subis à Blainville – 6 à 1 vendredi et 9 à 3 dimanche – sont choses du passé.

«J’ai dit à mes joueurs après le match de dimanche qu’une avance de 2-0 dans une série, c’est comme une avance de 2 à 0 dans un match. Ça peut disparaître rapidement. Si on gagne le prochain match, ils vont peut-être devenir un peu plus nerveux. le momentum est quelque chose de très important dans une série.»

Cette vision sera d’ailleurs au coeur du message qu’il livrera à ses joueurs avant la troisième rencontre.

«On veut juste aller chercher un match. Le reste n’a aucune importance. On ne veut pas regarder trop loin en avant. On devra visiblement montrer plus de discipline parce que c’est une équipe qui ne se battra pas elle-même», affirme-t-il.

«On doit se présenter dans ce match en y croyant. Le premier but sera extrêmement important. Les gars doivent pouvoir se dire que ce match sera peut-être différent des deux premiers.»

L’attaquant Anderson MacDonald y croit encore.

«Si on joue un match comme on est capable de le faire, on peut battre toutes les équipes de notre ligue. On l’a prouvé pendant toute la saison, avance-t-il. On doit revenir à ce qui nous amené du succès contre Rimouski. On n’a pas vu les vrais Wildcats lors des deux premières parties contre l’Armada. Ils ont un premier trio exceptionnel, mais on doit faire un meilleur travail pour les contenir offensivement.»

Le joueur originaire de Quispamsis a aussi tenu à servir un petit avertissement aux hommes en noir et blanc.

«Je pense que ce sera une longue série. On ne gagne pas une série avec seulement deux victoires. On était sur un high après notre victoire contre Rimouski et on a semblé manquer d’enthousiasme pendant les deux premières parties. Il faut retrouver ça.»