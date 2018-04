Blizzard-Summerside: un match ultime nécessaire

Il faudra un septième et ultime match dans la série entre le Blizzard d’Edmundston et les Western Capitals de Summerside afin de savoir qui affrontera les Mariners de Yarmouth en finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Le Blizzard s’est buté à un Alex Bishop en grande forme, lundi soir, et a subi un revers de 4 à 1 dans le sixième duel de la finale de la division Eastlink Nord, à Summerside.

Le remplaçant de Dominik Tmej a bloqué 39 des 40 tirs des visiteurs et a été le grand responsable de la tenue d’un match décisif, qui sera disputé mercredi soir au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

Cam Roberts (deux buts et une passe) et TJ Shea (un but et deux passes) ont permis aux Western Capitals de souffler un peu, eux qui n’ont lancé que 25 fois sur la cage du Blizzard.

Chris Chaddock a ouvert la marque pour les locaux à 5:38, mais Dany Coulombe a répliqué pour le Blizzard seulement 49 secondes plus tard en première période.

En deuxième, Roberts, en avantage numérique (12:18), et Shea ont fait mal aux espoirs des visiteurs, avant que Roberts ne chasse le gardien Francis Asselin de la rencontre avec le quatrième but de son équipe, à 7:14 en troisième.

Hektor Myles a pris la relève et a été peu occupé, ne faisant face qu’à deux lancers.

Les mariners de Yarmouth sont les champions de la division Eastlink Sud après avoir éliminé les Lumberjacks de South Shore en cinq rencontres.

Le duel quatre de sept pour l’obtention de la coupe Kent pourrait débuter dès vendredi.