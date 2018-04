Formule 2-3-2 refusée: Couturier en colère contre un journaliste

Sylvain Couturier ne l’a trouve pas drôle. Mais alors là, pas du tout. Dans un texte publié samedi matin dans La Tribune de Sherbrooke, on y apprend que le Titan d’Acadie-Bathurst aurait refusé la demande du Phoenix qui souhaitait disputer une série selon la formule 2-3-2 (matchs locaux). La raison évoquée serait d’ordre financière et cela au détriment de la sécurité des joueurs. Le DG, visiblement choqué, qualifie le tout de «journalisme de coin de table».

«Le journaliste mélange carrément les pommes avec les oranges», affirme Couturier.

«Il s’est servi du drame de Humboldt pour faire du sensationnalisme. Il mélange complètement deux affaires différentes. Ce n’est pas du tout le même contexte. Notre refus n’a rien à voir avec l’accident de Humboldt», dit-il.

«D’abord, ma conversation avec le gars de la Tribune était off the record. Ensuite, jamais la sécurité des joueurs n’est venue sur le tapis. Enfin, si nous avons opté pour la formule 2-2-1-1-1, c’est parce que nous avons gagné le droit d’avoir l’avantage de la glace pendant la saison régulière. D’autant plus que nous attirons présentement de bonnes foules, alors pourquoi j’irais priver mon équipe d’un match local», mentionne-t-il.

«Le règlement est là et nous allons le suivre. Si la ligue décide de changer le règlement, je serai le premier à le suivre», souligne-t-il.

La distance séparant le Palais des sports Léopold-Drolet et le Centre régional K.-C.-Irving est de 785 km. Selon les règlements du circuit Courteau, une formule 2-3-2 peut être privilégiée si ça dépasse 800 km.

Couturier dit avoir discuté avec le journaliste de La Tribune dimanche. Un ou deux passages du billet ont d’ailleurs été modifiés ou simplement retirés à la suite de leur discussion. Mais selon le DG du Titan, le texte le fait néanmoins passer pour ce qu’il n’est pas.

«Il ne me nomme pas dans son texte, mais c’est clairement moi qui est visé. Il me fait passer pour un monstre et comme si je n’avais pas à cœur la santé des joueurs. Et sur Twitter, sans expliquer le contexte, il raconte que je lui ai confirmé que c’était pour des raisons financières. Comme si j’allais mettre la vie de mes joueurs en péril. Il y a deux ans, je suis même allé jusqu’à annuler un match après que Nicolas Dumulong se soit fait passer dessus par son auto», révèle Couturier. (N.D.L.R. – Dumulong n’avait finalement subi aucune blessure lors de l’incident)

«Et la sécurité des joueurs est également une priorité pour la LHJMQ. Elle n’a pas à être gênée par la sécurité qui est mis en place pour protéger les joueurs. Vraiment, c’est déplorable qu’un journaliste s’empare d’une tragédie pour écrire que nous préférons l’argent à la sécurité de nos joueurs», ajoute Sylvain Couturier.