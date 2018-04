Les Flyers honorent Sean Couturier… trois fois!

Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, freine devant le défenseur Marc Staal, des Rangers de New York, samedi. - Associated Press: Tom Mihalek

Sean Couturier a toutes les raisons du monde de sourire ces jours-ci. L’attaquant des Flyers de Philadelphie vient de compléter – et de loin – la meilleure saison offensive de sa carrière, son équipe s’est qualifiée de brillante façon pour les séries éliminatoires et son nom circule parmi les candidats sérieux pour l’obtention du trophée Frank-Selke.

Les causes de son bonheur sont d’autant plus amplifiées par les succès du Titan d’Acadie-Bathurst en séries et les trois récompenses obtenues lors de la remise des prix annuels des Flyers, la semaine dernière, soit les trophées Pelle-Lindbergh (joueur le plus amélioré), Yanick-Dupré (joueur avec le plus de classe) et Gene-Hart (joueur avec le plus de cœur).

C’était la première fois que Couturier était honoré par son équipe. Et trois fois plutôt qu’une.

«Tout ce que je voulais en vue de cette saison était d’avoir une chance de démontrer que je pouvais aussi aider mon club à l’offensive. Mais j’étais loin de m’imaginer que j’allais avoir de telles statistiques», affirme le numéro 14 des Flyers.

Couturier estime toutefois que la contribution de son compagnon de trio Claude Giroux a beaucoup à voir avec ses succès.

«En jouant avec Claude, ça m’a permis de m’illustrer davantage à l’attaque. Claude vient d’avoir une saison digne du joueur le plus utile dans la Ligue nationale. En fait, s’il ne se retrouve pas parmi les finalistes, ce sera dur d’y croire. Il mérite absolument d’être considéré. Il n’était pas à 100% ces dernières années en raison des blessures, ce qui a fait qu’il n’a pas été en mesure de produire comme il en est capable. Mais là, il vient de connaître une grosse saison et il démontre encore une fois à quel point il est important pour nous», souligne Couturier avec justesse.

Concernant la présence des Flyers en séries, le hockeyeur de Bathurst dit avoir bien hâte de renouer avec la «vraie saison» après une absence d’un an. Certes, la tâche s’avère ardue dès le premier tour avec une confrontation contre leurs grands rivaux de Pittsburgh.

«Ça fait plusieurs semaines que nous sommes en mode séries et il a fallu se battre jusqu’à la toute fin pour y arriver. Maintenant que nous sommes qualifiés, n’importe quoi peut arriver. Pour gagner, ça prend un peu de chance, de la santé et s’emparer du momentum au bon moment. C’est ce que nous allons essayer de faire contre les Penguins. Nous jouons du très bon hockey ces temps-ci et nous sommes habitués à disputer des matchs serrés», dit-il.

«Bien sûr, nous sommes les négligés. Nous sommes une jeune équipe, alors que les Penguins ont gagné la coupe Stanley lors des deux dernières années. C’est donc un très gros test. Certes, (Sidney) Crosby et (Evgeni) Malkin sont parmi les meilleurs joueurs de la ligue, mais les Penguins ne se résument pas seulement à ces deux joueurs. Ils ont aussi (Phil) Kessel, entre autres, ainsi qu’un bon gardien (Matt Murray)», révèle-t-il.

Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité de le voir rafler le trophée Frank-Selke, Couturier avoue que cela lui fait grandement plaisir.

«Juste le fait que mon nom soit mentionné dans la même phrase que des gars comme Patrice Bergeron, Anze Kopitar et Jonathan Toews, c’est pour moi un grand honneur. Ce sont tous des joueurs que j’ai regardé jouer et que j’ai tenté de copier dans ma façon de jouer. À mes yeux, ces gars-là jouent tous de la bonne façon», indique Sean Couturier.

Couturier a terminé la saison avec 31 buts et 45 passes pour 76 points. Il a de plus réussi six buts gagnants, en plus d’un temps d’utilisation moyen de 21 minutes et 35 secondes. Seuls Kopitar (22:05), des Kings de Los Angeles, et Aleksander Barkov (22:04), des Panthers de la Floride, ont été plus utilisés que lui.

Aussitôt qu’il trouve un peu de temps pour le faire, Sean Couturier aime s’informer sur la tenue du Titan d’Acadie-Bathurst.

«Je trouve toujours du temps pour ça, même si ça risque d’être plus difficile maintenant que nous sommes en séries. Je sais que l’équipe vient de remporter deux belles victoires à la maison», dit-il.

Parlant de hockey junior, Couturier a bien sûr été ébranlé par la tragédie qui a frappé la communauté de Humboldt vendredi soir.

«Bien sûr que la communauté du hockey est touchée, mais cette tragédie va bien au-delà du hockey, mentionne-t-il. Ça me rappelle tellement les Boys in Red. Des accidents malheureux comme ceux-là, tu ne veux jamais vivre ça», mentionne hockeyeur âgé de 25 ans.