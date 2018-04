Titan: «Nous avons besoin d’être meilleurs en défensive» – Ethan Crossman

Le Titan d’Acadie-Bathurst a beau mener la série quart-de-finale contre le Phoenix 2-0, il devra jouer nettement mieux que samedi s’il veut éviter des mauvaises surprises au Palais des sports de Sherbrooke.

Pour Ethan Crossman, le meilleur buteur du Titan dans les présentes séries avec cinq réussites, il est clair que l’équipe ne peut se permettre d’offrir une performance en demi-teinte comme ç’a été le cas samedi soir au Centre régional K.-C.-Irving.

«Nous avons besoin d’être meilleurs en défensive», soutient Crossman.

«Il faudra minimiser les revirements, souligne pour sa part Samuel L’Italien. Nous leur donnons trop de chances de marquer.»

«Nous avons moins bien joué que vendredi, particulièrement dans notre territoire», a par ailleurs révélé Antoine Morand après la deuxième rencontre, au cours de laquelle il a amassé cinq mentions d’aide.

«Le Phoenix est une équipe rapide et il faut éviter de causer trop de revirements», ajoute le numéro 88.

L’entraîneur Mario Pouliot croit lui aussi que le Titan joue avec le feu.

«Nous manquons de constance, dit-il. Nous avons eu de bonnes séquences dans le territoire du Phoenix, mais on cause trop de revirements. Chaque fois que le Phoenix a profité d’une bonne chance de marquer, c’est parce que nous venions de prendre une mauvaise décision avec la rondelle.»

«L’intensité est là, assure Pouliot. Mais nous jouons avec le feu avec ces revirements. Quand tu parviens à prendre le momentum, c’est important de s’assurer de le garder», mentionne-t-il.

Pouliot a par ailleurs vanté le jeu de Samuel Asselin et Mitchell Balmas.

«Samuel joue actuellement comme un guerrier. Il est intense dans chacune de ses présences et il s’implique autant en attaque qu’en défensive», souligne-t-il au sujet d’Asselin.

«Mitchell, lui, essayait trop de forcer les choses. Je me suis assis avec lui avant le début de cette série afin de lui montrer des séquences où il jouait de la bonne façon. J’ai voulu lui faire comprendre qu’il était un shooter et que le rôle d’un shooter est de lancer au but. Alexander Ovechkin, ça fait des années qu’il s’installe toujours au même endroit en avantage numérique et il ne fait que tirer au but. Michael Bossy était aussi comme ça dans son temps», raconte l’entraîneur.

Avec le retour au jeu de German Rubtsov, qui a dû s’absenter du dernier match après avoir dardé un adversaire, Mario Pouliot reviendra avec le même alignement que vendredi soir. C’est donc dire que le défenseur Félix-Antoine Drolet regardera le match des gradins en compagnie de ses coéquipiers Logan Chisholm, Domenic Malatesta et Zack Bennett.

À moins que le Titan ne complète le balayage en l’emportant mardi et mercredi, les deux équipes seront de retour au Centre régional K.-C.-Irving vendredi.