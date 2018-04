Ringuette: l’Attack en plein contrôle à Winnipeg

L’Attack de l’Atlantique a poursuivi son parcours avec succès, mardi, à la deuxième journée du championnat de la Ligue nationale de ringuette, à Winnipeg.

Après avoir vaincu le Mission de Montréal 11 à 6 lundi, grâce notamment aux trois buts et aux trois passes de Martine Caissie, les représentantes de l’Atlantique ont défait le WAM! d’Edmonton 7 à 5, mardi.

Les Albertaines ont frappé à la vitesse de l’éclair avec deux buts en moins de trois minutes au début de la rencontre, chassant du coup la gardienne Nathalie Poirier au profit de Karine Doiron.

Ce changement a aidé puisque l’Attack a répliqué avec quatre buts en deuxième (les soeurs Britney, Kelly et Jenny Snowdon, en plus de Joëlle Rioux) face à la gardienne Breanna Beck.

Le WAM! a tenté une remontée avec un doublé de Gillian Dreger en troisième, mais Jenny Snowdon, avec son 6e filet du tournoi, Josée Doiron et Britney Snowdon ont assuré la victoire. Daylin Bell a complété pour les perdantes.

L’Attack (2-0) occupait donc le premier rang du classement du championnat et a disputé son troisième duel face au RATH! de Calgary (1-0) en fin de soirée. Mercredi, les filles sauteront de nouveau sur la patinoire en fin d’après-midi contre les Turbos de Cambridge.

Avant le match de mardi soir, Martine Caissie occupait le troisième rang chez les meilleures pointeurs de la compétition (4-6=10), à un point de Shandra Brunel (Calgary, 5-6) et Maude Charbonneau (Montréal, 6-5).

Au championnat canadien U-16, le Nouveau-Brunswick d’André Dupuis a explosé en attaque avec huit buts en deuxième demie, en route vers un gain facile de 10 à 2 sur le Magic du Manitoba-2, mardi. Chloé Gaudet a brillé avec quatre points (2-2) dans une pétarade de 54 tirs.

La veille, le N.-B. avait gagné ses deux premiers matchs, 7 à 4 contre Ontario-2 (Alexane Dupuis 3-1) et 8 à 1 face à Alberta-6 Alexane Dupuis et Chloé Gaudet 2-1). La formation jouera deux parties mercredi, soit contre Saskatchewan-2 et Alberta-1, avant de terminer le tournoi à la ronde jeudi matin devant Québec-2.

Dans la catégorie U-19, les filles du Nouveau-Brunswick ont tout autant excellé mardi, avec des triomphes de 8 à 5 sur la Colombie-Britannique-1 (Cloé LeBlanc 3-2) et de 6 à 2 devant la Nouvelle-Écosse-1 (Jesika-Pascale Savoie et Alexis Beal 2-1). L’équipe reprendra l’action contre Alberta-2 et Québec-2 mercredi, avant de retrouver Ontario-3 et Ontario-1 jeudi.

Lundi, le N.-B. l’avait emporté 5 à 4 sur Edmonton, avant de s’incliner 7 à 4 au profit du Manitoba-2.