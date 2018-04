Hockey: le talent du Nord-Est préfère l’exode

Depuis quelques années, les circuits bantam et midget AAA du Nouveau-Brunswick font face à un problème récurrent qui en chatouille plus d’un, soit l’exode de jeunes hockeyeurs dans les écoles privées à travers le pays et même aux États-Unis. Si la pilule peut passer quand il s’agit d’un ou deux talents tournant le dos à leur région, c’est une toute autre histoire quand ça dépasse la dizaine comme ç’a été le cas cet hiver dans le Nord-Est. Quand c’est à ce point, c’est que ça ne tourne pas rond.

Chez les joueurs nés en 2002, on retrouve Alexandre David et Alex Arsenault, des Gladiators de Newbridge Academy, Joey Frenette, des Albatros du collège Notre-Dame, Jérémy Duguay et Joshua Russell, du Ontario Hockey Academy (OHA), et Gabriel Paré, des Hounds de Notre-Dame.

En ce qui à trait à la moisson 2003, les exilés ont pour nom David Doucet et Pierre-Vincent Guignard, des Hounds de Notre-Dame, ainsi que Jake Parker, Jesse Chamberlain et Jacob Duguay, du programme OHA.

Pour l’entraîneur-chef du Moose, Charles LeBlanc, il ne fait aucun doute que l’absence de ces talents a fait très mal au point de vue des résultats, tant pour son club midget que pour l’équipe bantam.

«Ajoute Doucet, Guignard, Parker, Chamberlain et Duguay aux Blackhawks et je crois sincèrement qu’ils auraient représenté le Nouveau-Brunswick au Championnat bantam de l’Atlantique. Ils ont perdu 3 à 2 en demi-finale au provincial contre les Bulls du Nord-Ouest qui ont ensuite remporté la finale», raconte LeBlanc.

«Et pour ce qui est de notre équipe, si nous avions pu compter sur les gars qui ont préféré aller jouer dans une école privée, nous aurions été en mesure de rivaliser avec tout le monde. Même que nous aurions fait partie de l’élite de la ligue», révèle l’entraîneur du club midget AAA.

«Nous avons de très bons joueurs de hockey dans notre territoire. Ce qui est arrivé dans les dernières années est que les parents ont voulu que leurs jeunes profitent de plus de temps de glace et d’un meilleur encadrement, tant scolaire que sportif. C’est certain que l’idéal serait d’avoir des programmes sports-études dans nos deux ligues (bantam et midget). Mais en attendant, nous pouvons nous en approcher en encadrant mieux les joueurs au niveau sportif», confie LeBlanc.

Le Moose et les Blackhawks ont d’ailleurs fait un bon pas en ce sens. Ainsi, à compter de juin, les hockeyeurs nés de 2001 à 2005 pourront profiter de deux entraînements par semaine à l’aréna de Belledune qui restera ouverte cet été. Les joueurs pourront alors travailleurs sur leurs habiletés individuelles.

L’organisation du Moose est aussi à la recherche d’un préparateur physique qui sera en mesure d’offrir un bon programme d’entraînement hors-glace pendant la saison morte, en plus d’avoir un peu de temps à consacrer à chaque athlète si le besoin s’en fait sentir.

C’est sans oublier que LeBlanc et le directeur des opérations hockey du Moose, Hollis Chamberlain, ont entamé des discussions avec les familles des joueurs exilés afin de trouver un terrain d’entente pour les faire revenir au bercail.

D’ailleurs, la stratégie rapporte déjà des dividendes puisque les frères Duguay, Jérémy et Jacob, de Tracadie, de même que Jake Parker, de Campbellton, et Jesse Chamberlain, de Bathurst, ont tous confirmé leur présence au camp d’entraînement du Moose en septembre.

«C’est très gros pour notre programme, indique Hollis Chamberlain. Notre objectif est de ramener à la maison un maximum de ces talents partis jouer ailleurs. Les familles des autres exilés sont présentement en réflexion et nous allons les rappeler dans les prochaines semaines pour voir ce qu’il en est.»

Selon LeBlanc et Chamberlain, les chances de voir David Doucet (Baie-Sainte-Anne), Gabriel Paré (Baie-Sainte-Anne), Joshua Russell (Miramichi), Joey Frenette (Petit-Rocher) et Alex Arsenault (Saint-Charles) sont actuellement de 50%.

Des absents de taille pour Équipe N.-B. U-16

Lukas Cormier, des Flyers midget majeur de Moncton. – Archives

Hockey Nouveau-Brunswick a dévoilé la composition de l’équipe U-16 qui représentera la province au Défi d’excellence Gatorade de la LHJMQ, du 25 au 29 avril à Blainville-Boisbriand. On y note toutefois quatre absents de taille, soit Lukas Cormier, Yannic Bastarache, Cole Cormier et Patrick LeBlanc, des Flyers de Moncton.

La raison est fort simple, les quatre membres des Flyers seront au même moment au Championnat canadien midget AAA (Coupe Telus) qui sera présenté à Sudbury, en Ontario.

Bien que l’entraîneur-chef Charles LeBlanc trouve dommage qu’ils soient privés d’une ultime fenêtre de rivaliser avec les meilleurs de leur groupe d’âge avant le repêchage de juin, il n’en demeure pas moins que l’occasion est belle pour d’autres talents d’ouvrir les yeux des recruteurs des 18 formations de la LHJMQ.

Certes, des joueurs comme Joshua Lawrence, des Selects Academy, Alexandre David, Nicholas Savoie et Ethan Pearson, des Gladiators de Newbridge Academy, ou encore Dawson Stairs, des Riverhawks de Rothesay Netherwood, n’ont plus vraiment besoin de présentation.

Par contre, il y a des gars comme Jérémie Gagnon, du collège Stanstead, Connor Richard et Adam Bowness, des Vito’s de Saint-Jean, qui pourraient améliorer leur statut aux yeux des recruteurs.

«En fait, souligne LeBlanc, tous les joueurs ont l’occasion de profiter de cette belle vitrine. Nous allons les placer dans des situations qui pourra les aider à se mettre en valeur, que ce soit en supériorité numérique ou encore en infériorité numérique. Mais ultimement, ce sera à eux de bien performer.»

Fait à signaler, en raison de l’absence des quatre espoirs des Flyers, on retrouve pas moins de 12 patineurs qui ont évolué cet hiver dans une école privée au sein d’Équipe Nouveau-Brunswick. C’est du jamais vu.

Le tournoi regroupe deux formations du Québec, alors que les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-Labrador seront représentées par une équipe.

Voici la composition d’Équipe Nouveau-Brunswick:

Gardiens: Mathias Savoie (OHA) et Ethan Pearson (Newbridge). Défenseurs: Isaac Dixon (Saint-Jean), Alex Hussey (Rothesay Netherwood), Nicholas Savoie (Newbridge), Sam Dow (Fredericton), Kale McCallum (Saint-Jean) et Sam McKinney (Fredericton). Attaquants: Brandon Milson (Nord-Est), Gavin Caissie (Nord-Est), Alexis Dubé (OHA), Joshua Lawrence (Selects Academy), Sam Campbell (Rothesay Netherwood), Alexandre David (Newbridge), Dawson Stairs (Rothesay Netherwood), Jérémie Gagnon (Stanstead), Jérémy Duguay (OHA), Alex Arsenault (Newbridge), Adam Bowness (Saint-Jean) et Connor Richard (Saint-Jean). Entraîneur-chef: Charles LeBlanc. Entraîneurs adjoints: Eric Neilson et Ryan Salvis. Entraîneur des gardiens: Kyle MacDonald. Préposé à l’équipement: Alex Ryan. Thérapeute: Sarah Miller.