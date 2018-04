Bonefight: les Acadiens continuent de s’illustrer

Le Canada et le Nouveau-Brunswick étaient bien représentés en Islande pour la dernière étape de la coupe Bonefight, avec Kevin Lagacé (N.-B.), Brad Vukicevic (Î.-P.-É.), Yanick Jutras (Québec), Jonathan Roy (N.-B.), Bruno Richard (N.-B.) et Samuel Nadeau (N.-B.). - Archives

Bien qu’elle soit terminée depuis la présentation de l’épreuve finale en Islande il y a quelques semaines, la série Bonefight de Sled Dogs Snowskates (patins à neige) continue de faire parler d’elle. Ou plutôt, les Acadiens qui y ont pris part continuent de faire parler d’eux.

À la suite de la compétition d’Akureyri en Islande, Karine Roy, de Nigadoo, a remporté le titre de championne féminine de la série Bonefight. Elle a terminé ex aequo à 1000 points avec l’Islandaise Eva Maria Karvelsdottir et la Finlandaise Miisa Klemola.

L’Acadienne a réalisé un exploit de plus que ses deux consœurs, soit de conserver son titre sur le parcours du Sugarloaf pour une deuxième année consécutive. Du coup, elle a remporté un billet d’avion afin de participer à la course prévue en Asie en 2019. L’emplacement n’a toutefois pas encore été désigné formellement.

Chez les hommes, Samuel Nadeau, d’Atholville, a terminé en troisième position au classement international.

Pour sa part, le Restigouchois Kevin Lagacé s’est vu couronner «Sportsman» de l’année de la série Bonefight. Avec le champion Philipp Auerswald, il est le seul à avoir complété l’ensemble du circuit, soit les compétitions d’Autriche, du Canada (Atholville) et d’Islande. Grâce à son pointage, il s’est hissé au 9e rang du classement général. Sur une notre plus légère, il a également remporté la course ludique «Beer Run» en Islande.

Finalement, un autre participant du Restigouche, Vincent Leblanc, se retrouve sous les projecteurs. Celui-ci est actuellement finaliste d’un concours qui pourrait lui octroyer un laissez-passer pour l’épreuve de style libre d’Asie en 2019. Il s’est retrouvé finaliste de ce concours à la suite de sa victoire de l’épreuve de style libre présentée lors de la compétition d’Atholville. Il avait alors obtenu un score parfait des juges. Deux candidats seulement sont dans la course pour remporter ce privilège, l’autre étant l’Islandais Isak Andri Bjanason.

Pour remporter le concours, Vincent doit obtenir plus de votes que son rival. Pour ce faire, les gens doivent visionner la vidéo des performances des deux athlètes sur Facebook (https://www.facebook.com/SledDogsBoneFight/videos/693159064408275) et voter pour leur préféré en suivant les consignes (utiliser l’émoticône appropriée selon l’athlète). Le concours se termine le 15 avril.