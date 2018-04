Flyers: Sean Couturier blessé

Le centre Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, s’est blessé pendant l’entraînement de l’équipe, mardi. Et selon son coéquipier Claude Giroux, ça pourrait être sérieux.

Une vidéo montre Couturier entrer accidentellement en collision avec le défenseur Radko Gudas. Le choc a été assez violent au niveau de la hanche droite, au point où Couturier a plané dans les airs avant de chuter lourdement sur la patinoire.

Incapable de se relever, le joueur de Bathurst a jeté violemment son bâton contre la bande en signe de frustration avant que le soigneur de l’équipe de vienne l’aider à quitter la patinoire. Le no 14 boîtait jusqu’à son entrée au vestiaire.

L’équipe n’a pas donné de nouvelles de son état de santé par la suite.

Les Flyers tirent de l’arrière 2-1 dans leur série face au Penguins de Pittsburgh. Le prochain duel est prévu mercredi, à Philadelphie.

#BREAKING Our @6abc video of @NHLFlyers star Sean Couturier going DOWN at practice today after colliding with Radko Gudas. He limps off with the trainer. Claude Giroux told me « it didn’t look good. » So far no update from the #Flyers #NHLPlayoffs2018 #EarnTomorrow pic.twitter.com/SlfplFKjUd

— Jamie Apody (@JamieApody) 17 avril 2018