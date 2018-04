Les Slammers à Grand-Sault? Ça plaît au Blizzard

«Ce serait un très beau cadeau que ces investisseurs feraient à la région.»

Le Nord-Ouest au grand complet souhaite voir une équipe junior des Maritimes s’établir à Grand-Sault. Cet enthousiasme comprend aussi le Blizzard d’Edmundston.

Le président de l’équipe, André Lebel, voit d’un très bon oeil le déménagement potentiel des Slammers de Woodstock vers le Centre E. & P. Sénéchal la saison prochaine.

Trois groupes seraient présentement intéressés à faire l’acquisition de la concession des Slammers.

Le premier provient de Quispamsis, en banlieue de Saint-Jean, le deuxième est un groupe de Charlottetown qui voudrait établir l’équipe à Montague (Île-du-Prince-Édouard) et le troisième est celui de Grand-Sault.

Ce dernier comprendrait également des investisseurs de la région de Moncton.

Ce groupe aurait déjà eu au moins trois entretiens sérieux avec le propriétaire actuel des Slammers.

André Lebel propose même son aide au groupe d’investisseurs de Grand-Sault pour assurer le succès de l’entreprise.

«Je pense que c’est une très bonne idée pour la région. Notre équipe, ce n’est pas une équipe de ville, c’est une équipe pour toute la communauté. Je pense que si on pouvait élargir ça vers la région de Grand-Sault, de Perth-Andover et de New Denmark, ce serait un gros avantage», affirme-t-il.

«En plus, c’est une région francophone. Ça nous donnerait un allié quand on a des réunions de la ligue. Ce serait aussi une très belle rivalité avec nous.»

Selon lui, une équipe à proximité d’Edmundston ne provoquerait pas une baisse d’assistance aux parties du Blizzard.

«Je pense que ça peut plutôt nous aider à attirer encore plus de monde. On peut faire un horaire en conséquence. Quand le Blizzard joue en Nouvelle-Écosse, l’équipe de Grand-Sault peut jouer ses parties locales, et vice-versa», mentionne André Lebel.

«Les gens de la région sont des mordus du hockey. Beaucoup de monde se rend jusqu’à Rivière-du-Loup pour aller voir le 3L (dans la Ligue nord-américaine). Je suis sûr que les gens d’Edmundston vont se déplacer à Grand-Sault pour aller voir du hockey et que les gens de Grand-Sault vont faire de même», avance-t-il.

«Je n’ai aucune inquiétude et je suis convaincu que ce serait un atout pour notre région. C’est un circuit des Maritimes et il faut penser régional. Plus il y aura d’équipe du Nouveau-Brunswick, mieux ce sera.»

La longue rivalité entre les deux municipalités sera également un autre ingrédient important dans la recette, pense le président du Blizzard.

«On est tous des gens très compétitifs et on a un honneur à défendre aux deux endroits. On fait ça dans le respect et ça pourrait devenir une belle rivalité.»

Pas de problème non plus au niveau du bassin de joueurs, assure-t-il.

«On n’a pas le territoire de Grand-Sault, qui appartient présentement à Woodstock. Pour le reste, nous avons un système de repêchage. Le monde ne réalise pas que c’est pratiquement comme une ligue professionnelle dans son fonctionnement», explique André Lebel.

«En fait, je pense que ça encouragerait les jeunes de la région à poursuivre leur carrière et à mettre du temps dans leur passion pour pouvoir accéder à ce niveau de hockey. On le vit présentement à Edmundston. Les gens sont derrière notre équipe et on aimerait que les gens de Grand-Sault puissent vivre la même chose.»

L’organisation du Blizzard se dit aussi prête à épauler la nouvelle équipe à ses premiers pas dans la Ligue de hockey junior des Maritimes pour assurer son succès.