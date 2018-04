Lutte olympique: 13 médailles nationales pour le N.-B.

Le club de lutte Acadie-Bathurst était représenté par six athlètes à Edmonton: Michel Côté (entraîneur), Marc-Antoine Losier, Maxime Arseneau, Nicholas Pitre, Ethan Caissie, Annabelle Boudreau et Jessie Mallet. - Gracieuseté

Les athlètes du Nouveau-Brunswick ont raflé 13 médailles, dont cinq d’or, aux Championnats canadiens de lutte olympique présentés en fin de semaine au Butterdom de l’Université de l’Alberta à Edmonton.

Les lutteurs du Club de lutte Acadie-Bathurst (CLAB) ont été particulièrement étincelants en récoltant cinq médailles.

En style libre, Annabelle Boudreau, chez les -49kg dans la division juvénile, a raflé l’or en battant l’élite du pays malgré le fait qu’elle n’en était qu’à sa première année d’admissibilité.

Boudreau a également pris la troisième position lors des essais, un tournoi en marge des Nationaux servant à sélectionner les athlètes qui prendront part à une compétition internationale dans les prochains mois. Une erreur dans l’un de ses premiers matchs lui aura finalement coûté sa place, elle qui a pris part aux Championnats panaméricains chez les cadets l’été dernier.

«Annabelle est toute une athlète, affirme l’entraîneur du CLAB Michel Côté. Elle me rappelle Geneviève Haley. J’irais même jusqu’à dire qu’elle a possiblement un meilleur potentiel athlétique. Elle excelle dans tous les sports, que ce soit la natation, le soccer, le cross-country, la gymnastique, etc. Son potentiel est illimité. Son objectif est de prendre part aux Olympiques en 2024 et je crois qu’elle peut y arriver.»

L’entraîneur avait aussi de très bons mots à dire au sujet du Nicholas Pitre dans la division cadet. Non seulement Pitre a remporté le bronze en style libre chez les -42kg, mais il a aussi savouré l’or en gréco-romain chez les moins -45kg.

«Ce qui est remarquable dans son cas est qu’il en était à sa toute première compétition nationale à vie, signale Côté. Il est seulement le troisième de notre club à réaliser un tel exploit après Marc Duguay et René Harrison à la fin des années 1990. Cet automne, je l’avais comparé à Vincent Cormier et certains avaient rouspété quand j’avais dit ça. Je répondais qu’ils allaient voir, que la saison était encore jeune. Je voyais déjà la force de caractère qui l’habite. Il m’a donné raison. Je précise que Vincent n’avait même pas terminé sur le podium à sa première compétition nationale.»

Toujours en gréco-romain, Ethan Caissie, dans la division cadet chez les -80kg, a remporté le bronze pour devenir le premier lutteur en plus de 15 ans de l’école Bathurst High à remporter une médaille sur la scène nationale. Caissie a de plus pris la quatrième place en style libre.

«Ethan, je crois qu’il a un potentiel pour compétitionner un jour sur la scène internationale, soutient Côté. Comme pour Nicholas, Ethan est encore meilleur sous pression. Ethan est aussi un très bon élève. C’est le genre à claquer des notes de 95% à l’école.»

Les autres médaillés du Nouveau-Brunswick sont en style libre Elena Sehic (-69kg), des Black Bears de Fredericton, et Madison Beerenfenger (-80kg), d’Oromocto, dans la division cadet. Elles ont toutes deux mis la main sur une médaille d’argent.

En gréco-romain, Brooke Sacobie (-61kg, juvénile) et Elena Sehic (-69kg, juvénile), des Black Bears, et Isaac LeBlanc (-60kg, cadet), du Mountaintop de Moncton, ont raflé l’or. Sehic et LeBlanc ont de plus été choisis les meilleurs lutteurs de la compétition. Thomas Lipton (-45kg, cadet), du Mountain Top, a mis la main sur l’argent, alors que Jada Levi-Ward (-69kg, juvénile) et Alex Cormier (-60kg, juvénile), du club de Kent, ont obtenu le bronze.