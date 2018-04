Repêchage de la LNH: Noah Dobson au 5e rang

Noah Dobson occupe le cinquième rang parmi les hockeyeurs évoluant en Amérique du Nord dans le classement final de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey en vue du repêchage de juin. Le défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst est l’un des six représentants de la LHJMQ dans le top-31 en compagnie de Filip Zadina (3e), Jared McIsaac (13e) et Benoît-Olivier Groulx (20e), des Mooseheads de Halifax, ainsi que Joseph Veleno et Nicolas Beaudin, des Voltigeurs de Drummondville.

Le directeur général Sylvain Couturier s’est dit peu surpris d’un tel classement.

«Avec ce que j’ai vu de lui cette saison, ça ne m’étonne pas du tout. C’est un joueur spécial. Ce n’est pas évident d’être sélectionné au sein de la première équipe d’étoiles à son année de 17 ans», affirme Couturier.

«Et ce qu’il y a de plus beau dans le cas de Noah est qu’il n’a pas fini de progresser. Son plafond à ce niveau est encore très élevé. Par exemple, quand il va avoir ajouté du muscle sur la charpente, son coup de patin sera encore plus puissant. Honnêtement, je crois qu’il ne lui reste au maximum qu’une dernière saison après celle-ci avant qu’il ne fasse le saut dans la Ligue nationale. J’ai le sentiment qu’à 19 ans, il ne sera plus dans notre ligue», prédit-il.

Deux autres porte-couleurs du Titan figurent également dans le dernier relevé de la centrale. Ainsi, le rapide Justin Ducharme pointe au 103e échelon, alors que l’arrière Michal Ivan occupe la 169e place.

«Dans le cas de Justin, je crois que sa blessure en janvier lui a fait perdre quelques points. Cependant, comme il a de bonnes séries éliminatoires, j’ai bon espoir de le voir gagner quelque positions», indique Couturier.

Le cas d’Ivan est, selon le DG du Titan, plus complexe.

«J’ai discuté avec plusieurs recruteurs d’équipe de la Ligue nationale et tous s’entendent pour dire que Michal sera sélectionné avant la sixième ronde. Ils aiment sa fiabilité. C’est un gars qui ne commet que peu d’erreurs. Ils aiment aussi son coup de patin et son niveau de compétition», révèle-t-il.

La plus grande surprise est cependant l’absence d’Ethan Crossman.

«Ce jeune n’a pas arrêté de progresser depuis le début de la saison. Il a beaucoup de vitesse et un excellent instinct offensif. Il est vrai qu’il sort un peu de nulle part. Personne ne l’attendait cette saison et c’est peut-être pourquoi il est passé sous le radar. Quand même, je suis convaincu qu’il intéresse plusieurs équipes. Je n’irai pas jusqu’à lui prédire une sélection parce que j’ai eu ma leçon avec Vladimir Kuznetsov, mais je ne serais pas surpris qu’une équipe prenne une chance», ajoute Couturier.

Deux attaquants des Wildcats se retrouvent par ailleurs parmi les 37 joueurs de la LHJMQ répertoriés, soit le Russe Alexander Khovanov (43e) et le Néo-Brunswickois Anderson MacDonald (101e). Ce dernier a drôlement glissé dans le classement, lui qui a flirtait avec la première ronde en début de saison.

Outre MacDonald, deux autres Néo-Brunswickois figurent dans les listes, soit le défenseur Adam McCormick, des Screaming Eagles du Cap-Breton, au 156e échelon, ainsi que Daniel Moody, des Voltigeurs, au 29e rang parmi les gardiens.