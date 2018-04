Titan: Bruno Gervais se souvient (trop bien) de 2002

Les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst auront droit à de la grande visite au Centre régional K.-C.-Irving pour le début de la série demi-finale contre les Tigres de Victoriaville. L’ancien capitaine Bruno Gervais sera l’invité d’honneur deux fois plutôt qu’une puisqu’il sera présent pour les deux rencontres du week-end, vendredi et samedi.

L’ex-numéro 27 du Titan en sera à une première visite à Bathurst depuis le milieu des années 2000, alors qu’il avait pris part au tournoi de golf de l’équipe.

«J’avais un voyage d’organisé avec Éric Fournier, Sébastien Morissette et Nicolas Laplante pour aller voir un match des Bruins (et Patrice Bergeron) à Boston, mais j’ai décidé de changer mes plans aussitôt que j’ai reçu l’appel du Titan», a mentionné Gervais au journal.

«J’ai hâte de rencontrer les partisans et de voir le Centre régional K.-C.-Irving. On me dit que les partisans sont de retour. Ça va me rappeler des beaux souvenirs de l’époque. Nous avions toujours des belles foules», se rappelle Gervais.

Comme les adversaires du Titan seront les Tigres, on ne pouvait évidemment pas passer sur l’occasion de l’interroger sur la finale de 2002 qui avait opposé les deux formations. Une série que Victoriaville a finalement remporté en six parties.

«Je me souviens de la coupe Mohawk que nous avions, en plus d’avoir décoloré nos cheveux», dit-il en riant.

«Je me souviens que nos entraînements d’avant-match commençait avec le Carmina Burana. Encore aujourd’hui, j’en ai des frissons quand je l’entends. Nous avions une équipe robuste et Léo-Guy (Morrissette) s’était fait plaisir en ramenant ce qu’il appelait le House of Pain», se remémore-t-il.

«Nous avons gagné le premier match très facilement 5 à 1. En fait, ç’a probablement été notre match le plus facile de ces séries. Puis, ç’a commencé à moins bien aller dans la partie suivante. Cette défaite de 5 à 3 a aussi été notre première défaite à domicile dans ces séries», mentionne-t-il.

La série se transporte ensuite à Victoriaville et tout s’écroule avec des revers de 5 à 2 et 5 à 1.

«Ç’a été deux gros entraînements pour le désavantage numérique», souligne-t-il avec humour.

«Nous avons passé notre temps au banc des pénalités. Les arbitres avaient le coup de sifflet facile. Il faut dire que nous sortions de deux séries très émotives et robustes contre Québec et le Cap-Breton. Nous voulions donc poursuivre dans la même veine contre les Tigres, mais eux n’ont pas voulu mordre à l’hameçon. Nous voulions une guerre psychologique en provoquant des escarmouches et eux voulaient se concentrer sur leur jeu. Ils ont eu raison. Et ç’a finit par nous frustrer», révèle-t-il.

«Nous avons aussi perdu Roberto Bissonnette lors du troisième match (N.D.L.R. – il a été suspendu trois parties pour un double-échec à la tête de Pierre-Luc Sleigher). Roberto était le cœur et l’âme de l’équipe. De ne pas l’avoir avec nous au banc des joueurs a fait mal à l’équipe», soutient Gervais.

Après une victoire convaincante de 6 à 1 une fois de retour à la maison, le Titan devait finalement s’avouer vaincu lors du sixième duel.

«Nous avions l’avance 3 à 2 à mi-chemin en troisième, mais nous l’avons échappé à la suite de buts chanceux des Tigres. C’est dommage parce que je suis convaincu que si nous avions réussi à conserver l’avance, cette finale était dans la poche une fois à la maison pour le septième match devant nos partisans», ajoute-t-il.