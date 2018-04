Coupe Telus: les Flyers veulent garder leur identité

Les Flyers de Moncton ne seront pas la première équipe de l’Atlantique à remporter le tournoi de la Coupe Telus. Mais il veulent certainement devenir la seconde!

Les Islanders du Cap-Breton Ouest ont causé toute une surprise en remportant le championnat canadien de hockey midget AAA la saison dernière.

La troupe de John DeCourcey, qui en sera à une première participation depuis 2012, a bien l’intention de défendre le titre de l’Atlantique, la semaine prochaine à Sudbury, en Ontario.

L’entraîneur-chef entrevoit le voyage avec beaucoup d’optimisme.

«Tout le monde est excité à l’idée de participer à ce tournoi prestigieux. Très peu d’équipes ont cette chance. C’est très spécial pour tout le monde», souligne-t-il.

«Comme on l’a vu depuis quelques années, les équipes du Canada atlantique peuvent rivaliser avec les meilleures au pays. On va donc représenter à Sudbury avec confiance, en ayant l’assurance qu’on aura une chance de tout gagner.»

L’objectif des Flyers est de survivre à la première phase de la compétition.

«Les Islanders ont présenté une fiche de 2-3 durant le tour préliminaire. Notre but est donc de nous rendre au tour éliminatoire. Après ça, tout peut arriver.»

La clé du succès, selon lui, c’est de demeurer fidèle à l’identité de l’équipe.

«Durant toute la saison, nous avons mis l’accent sur l’excellence de notre jeu défensif. On veut juste éviter de donner des buts faciles à nos adversaires», soutient John DeCourcey.

«On ne connaît pas vraiment la compétition avant d’être là-bas. Mais nous avons confiance dans notre groupe de joueurs. On va se concentrer sur ce qu’on fait de bien et rester dans nos limites.»

Même si le dernier match des Flyers remonte à près de trois semaines, le pilote n’est pas inquiet.

«C’est un peu plus long qu’on l’aurait voulu, mais on ne peut rien y changer. On s’est entraîné dur au cours des dernières semaines. En fait, c’était presque un retour au camp d’entraînement.»

Les Flyers ont notamment un groupe d’anciens joueurs qui comprenait Pierre Durepos, Stephen Johnson, Robbie Graham, Shane Dallaire, Allain et Alex Saulnier, et plusieurs autres.

Le défenseur Lukas Cormier est bourré de confiance avant le grand départ, qui aura lieu samedi.

«On s’en va là pour gagner. Ce sera ma plus grosse compétition. Je n’en peux plus d’attendre!», lance le patineur de Sainte-Marie-de-Kent.

«La compétition va être féroce, mais je pense qu’on va tenir notre bout. On a bien joué en séries et on doit juste continuer dans la même voie. Tout le monde doit jouer son rôle.»

L’attaquant Yannic Bastarache veut utiliser l’exemple des Islanders de l’an dernier.

«Ça va être de la motivation. Par les années passées, les équipes de l’Atlantique ne faisaient pas trop bien. Mais les Islanders ont montré qu’on est capable de gagner le tournoi», affirme-t-il.

«On s’est entraîné tous les jours. On va être prêts. Je pense que nous sommes une des meilleures équipes au pays.»

Les Flyers ont fait appel à deux joueurs des Trojans de l’école Harrison Trimble (les champions provinciaux du hockey scolaire) pour la compétition, soit le défenseur Alex Hayes et l’attaquant Johnny Chambers.

Le tournoi, qui se mettra en branle le 23 avril, comprend également les Wolves de Sudbury, les Young Nationals de Toronto, les Cantonniers de Magog, les Hounds de Notre Dame et les Hurricanes de Lethbridge.