Le Blizzard veut bien se tirer d’affaire à Yarmouth

Les joueurs du Blizzard d’Edmundston avaient dit avant la finale que les Mariners de Yarmouth vendraient chèrement leur peau et que le duel risquait de s’éterniser. Ils avaient parfaitement raison.

Les deux premières rencontres de la série ultime de la Ligue de hockey des Maritimes ont donné lieu à du jeu intense, serré et enlevant. La suite des choses risque donc d’être passionnante.

«On en parlait justement avec les gars durant le souper. Je pense que ça va aller en six ou en sept matchs», racontait l’attaquant Alexandre Jacob.

Le joueur acadien aurait bien sûr préféré se présenter en Nouvelle-Écosse avec une avance de 2-0 dans la série quatre de sept – le Blizzard a perdu 1 à 0 dimanche après une victoire de 6 à 5 en deuxième période de prolongation samedi -, mais il affirme que le groupe a bon espoir de bien se tirer d’affaire au domicile des Mariners.

«Ça ne va pas être un match facile. C’est une équipe qui est forte à la maison. Ils ont remporté toutes leurs parties à domicile dans les séries. On va essayer de faire ce qu’on est capable de faire pour les sortir de leur plan de match et changer un peu les affaires», mentionne le joueur originaire de Dieppe.

Les rencontres trois et quatre seront présentées au Mariners Centre jeudi et vendredi en soirée, alors que le cinquième match aura lieu au centre Jean-Daigle dimanche à 15h.

«On regarde ça un match à la fois de toute façon. On veut évidemment gagner les deux parties à Yarmouth, mais on serait content avec un partage des deux prochaines parties», annonce Jacob.

Selon lui, ce n’est pas simplement une équipe de hockey qui vient de débarquer à Yarmouth, mais une grande famille.

«C’est la détermination qui va faire la différence. Ce sont vraiment deux bonnes équipes de hockey. Au bout du compte, c’est l’équipe qui fera le mieux les détails qui va gagner. La chimie d’équipe est aussi vraiment importante. C’est quelque chose sur laquelle nous avons placé beaucoup d’importance depuis quelques semaines. Présentement, tous les gars sont proches les uns des autres.»

Le défenseur Alex Lavoie abonde dans le même sens.

«Le moral est bon. On s’en vient à Yarmouth avec une égalité de 1-1 dans la série et on veut en gagner au moins une ici. Ce serait bien de gagner les deux, mais on veut aller en chercher au moins une», explique l’ancien des Wildcats de Moncton.

Revenir à Edmundston avec un déficit de 1-3 serait évidemment loin d’être idéal et les joueurs en sont pleinement conscients.

«On devra jouer du hockey simple, mettre la rondelle dans le fond de la zone et les frapper constamment. Ça revient toujours un peu au même, mais c’est ça la clé du succès dans les séries. Il faut minimiser les erreurs.»