Tigres-Titan: une demi-finale aux allures de finale

La dernière fois que le Titan d’Acadie-Bathurst a joué au hockey aussi tard dans la saison, Alexander Radulov, Claude Giroux, Brad Marchand, Mathieu Perreault, David Krejci, Marc-Édouard Vlasic, Kristopher Letang, Luc Bourdon, Keith Yandle, Derick Brassard et David Desharnais comptaient parmi les principales têtes d’affiche de la LHJMQ. C’était en 2006. Le temps passe vite.

Plus tôt cette semaine, Bruno Gervais racontait dans nos pages que la finale de 2002, opposant justement le Titan et les Tigres, avait été sa dernière occasion de batailler pour un championnat. Il n’était alors âgé que 17 ans et il lui restait pourtant 15 autres saisons de hockey à disputer avant d’accrocher ses patins.

C’est vous dire à quel point les joueurs doivent en profiter pendant que ça passe.

Soyez assurés que les membres des Tigres et du Titan l’ont entendu à maintes reprises ces dernières semaines. Encore plus cette semaine. Gervais sera justement dans le vestiaire du Titan, vendredi, pour le leur rappeler.

D’autant plus que cette série demi-finale aux allures de finale avant la finale possède tous les ingrédients pour devenir un classique dans les conversations à venir, tant chez les partisans que du côté des joueurs.

Jimmy Huntington, un attaquant de caractère qui a déjà fait partie de l’organisation du Titan, est de ceux qui croient que cette série couronnera les éventuels champions de la ligue.

«C’est la finale avant la finale et je pense que l’équipe qui va gagner cette série devrait remporter les grands honneurs, affirme le vétéran des Tigres. Mais tout se joue sur la glace et tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Le plus important est de se concentrer sur une partie à la fois. Le Titan possède une très bonne équipe, mais nous aussi. Il s’agira seulement d’être meilleur dans toutes les facettes du jeu. Je m’attends à une longue série physique.»

«Le Titan possède une très bonne défensive et c’est évident que nous respectons cela. C’est aussi une équipe avec plusieurs bons attaquants. En fait, le Titan est une équipe complète. Mais c’est aussi une équipe qui a des défauts», précise-t-il.

Le défenseur Dominic Cormier, qui devrait compter sur l’appui de plusieurs membres de sa famille pour les deux premières rencontres au Centre régional K.-C.-Irving, s’attend lui aussi à une série chaudement disputée.

«Rendu à ce stade-ci de la saison, toutes les équipes sont bonnes. Ça va être du hockey rapide et très intense», signale l’Acadien de Moncton.

Dans le camp du Titan, le vétéran Adam Holwell voit plusieurs similitudes entre les deux formations.

«Les deux équipes ont du punch à l’attaque dans plusieurs trios, peuvent miser sur des défensives solides et ont de bons gardiens. Les partisans vont avoir droit à une série digne d’une demi-finale. Les deux équipes vont se battre pour réaliser leur rêve», mentionne Holwell.

«L’équipe qui va gagner est celle qui va croire suffisamment en elle et qui saura mettre en attente sa vie personnelle pour seulement se concentrer à gagner des matchs de hockey dans les prochaines deux semaines», ajoute le Terre-Neuvien.

Jeffrey Viel estime lui aussi que seul le travail et la détermination permettra à une des deux équipes d’obtenir son laissez-passer pour la finale.

«Ce n’est plus une question de talent mais bien de travail et de désir. Les Tigres ont beaucoup de profondeur à toutes les positions et nous les respectons beaucoup. Nous savons que ça ne sera pas facile, particulièrement contre leur très gros premier trio qu’il faudra contenir», soutient le capitaine du Titan.

Cette saison, Acadie-Bathurst a remporté les deux duels contre Victoriaville, d’abord le 29 octobre à domicile (4 à 1) et le 9 novembre au Centre-du-Québec (5 à 1).