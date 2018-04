Le Blizzard remplit sa mission à Yarmouth

Le troisième match de la série finale entre le Blizzard d’Edmundston et les Mariners de Yarmouth a donné droit à du jeu très serré encore une fois. - Collaboration spéciale: Olivier Chiasson

Quand on disait que la série finale entre le Blizzard d’Edmundston et les Mariners de Yarmouth allait très serrée, les deux équipes en ont donné une nouvelle preuve, jeudi soir.

Pour une deuxième fois en trois matchs, les deux formations ont dû se payer du temps supplémentaire. Et encore une fois, le Blizzard a eu le dessus, l’emportant 3 à 2 en deuxième période de prolongation devant une salle comble de 1501 spectateurs au Mariners Centre.

Edmundston prend ainsi les devants 2-1 dans cette confrontation quatre de sept, qui se poursuivra au même endroit vendredi soir (19h30).

Gabriel Vanier, avec son deuxième du match sur des passes de Liam Leonard et d’Alex Lavoie, a fait scintiller la lumière rouge à 6:15 de la cinquième période et a permis au Blizzard de remplir sa mission, soit de récupérer l’avantage de la patinoire.

Edmundston avait juste auparavant écoulé une pénalité à Alexandre Bernier.

Vanier avait brisé l’égalité à la 13e minute de jeu en troisième pour procurer une courte avance d’un but à la troupe de l’entraîneur-chef Ryan Salvis. Mais Luc Poirier a déjoué le gardien Francis Asselin en toute fin de troisième période pour permettre aux Mariners, qui jouaient alors à six attaquants, de respirer un peu plus à l’aise.

Dimanche, Yarmouth l’avait emporté 1 à 0 au Centre Jean-Daigle, au lendemain d’un revers en deuxième période de prolongation (6 à 5).

C’était la première défaite à domicile des Mariners en séries ce printemps.

Le capitaine du Blizzard Kyle Ward a enfilé son 11e filet des présentes séries en deuxième période, alors que les deux équipes évoluaient à quatre joueurs à la suite de pénalités mineures doubles.

Logan Timmons a assuré la réplique des locaux en début de troisième période.

La première période a donné droit à du jeu d’égale force.

Les deux portiers ont été solides, puisque Francis Asselin a freiné les 14 tirs des locaux, alors que Leif Hartz a été intraitable sur 13 tirs des visiteurs du Nord-Ouest.

Le deuxième vingt a été tout aussi serré. Le Blizzard a écoulé avec succès une infériorité numérique dès les premiers instants de l’engagement, quand Pierre Bourgoin s’est fait prendre pour bâton élevé. Peu de temps après, Ward a placé Edmundston en avant.

Les champions de la division Eastlink Sud ont cependant terminé la période en désavantage numérique, mais Edmundston n’a pu en profiter.

La troisième a donné lieu à une nette domination des Mariners (11-3 dans les tirs au but).

En première prolongation, Yarmouth a survécu à un désavantage numérique. Le Blizzard n’a pas inscrit de but dans ses neuf derniers avantages numériques, après avoir été 3 en 8 dans le match de samedi.

Le match de dimanche affiche complet, le sixième sur écran géant

Le cinquième duel de la série entre les Mariners de Yarmouth et le Blizzard, disputé dimanche après-midi au Centre Jean-Daigle d’Edmundston, affiche déjà complet. Des amateurs ont même passé la nuit dans le corridor d’entrée du centre sportif, mardi soir, afin d’être certains de pouvoir mettre la main sur de précieux billets.

Et si un sixième match s’avère nécessaire, il sera joué mardi à Yarmouth. L’organisation du Blizzard organise la télédiffusion de la rencontre sur un écran géant dans l’enceinte en soirée.

«La popularité du Blizzard dans la région est immense et nous désirons ainsi combler nos loyaux partisans en leur offrant l’entrée gratuite à cette partie du 24 avril. Nous voulons répondre à une forte demande de celles et ceux qui désirent ne rien manquer du match potentiellement décisif pour le championnat qui se déroulera à Yarmouth», a expliqué le président du Blizzard, André Lebel, par voie de communiqué.

Lors de la partie du 24 avril, les spectateurs auront droit aux mêmes services qu’une partie en direct (tirage moitié-moitié, restauration). Les portes ouvriront à 17h30 et seules les 2700 premières personnes pourront prendre place.