Les Fisher Cats trouvent la perle rare en Californie

Les Fisher Cats de Moncton étaient à la recherche d’un lanceur pour compléter leur rotation de partants et ils croient avoir remporté le gros lot. C’est en Californie que les champions en titre de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick ont découvert la perle rare.

Steven Johnson est un grand voyageur. Le baseballeur âgé de 27 ans se présente à Moncton après des arrêts en Autriche (Attnang Athletics) et en Australie (Carina Red Sox).

Il a remporté le titre des frappeurs de la Ligue de baseball autrichienne en 2016 (moyenne de ,391, 5 circuits et 29 points produits) et en 2017 (moyenne de ,466, 9 circuits et 52 points produits).

Au monticule, il a compilé un dossier de 24-9 (avec 14 matchs complets) au cours des trois dernières saisons, en plus de 269 retraits sur des prises en 245 manches de travail.

Sauf que le joueur originaire de Chico, en Californie, n’a jamais évolué au Canada. En fait, il n’a jamais même posé le pied sur la côte est du continent.

«Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre à Moncton. Mais je suis très curieux de le découvrir!, avance-t-il en riant. J’ai déjà joué avec Jack Shannon, qui a été un joueur importé avec les Alpines de Saint-Jean l’an passé et il m’a dit que c’était un peu un mélange de baseball européen et ce qu’on retrouve aux États-Unis en terme de calibre de jeu.»

Ce que Johnson veut avant tout, c’est de permettre à Moncton de défendre son titre provincial acquis en 2017.

«Peu importe où je vais, mon but demeure de remporter un championnat. Je veux faire une différence pour les Fisher Cats au monticule et au bâton. Je ne me fixe pas vraiment d’objectifs personnels, mais je veux continuer dans la même veine que l’an dernier», explique le gaillard de 6 pieds 2 pouces et de 175 livres, qui veut garder sa moyenne de points mérités en bas de 3,00 au monticule.

Le directeur général des Fisher Cats, Jody Cole, se disait fier d’avoir mis la main sur un joueur aussi polyvalent.

«On cherchait d’abord et avant tout un lanceur partant. Ses statistiques à ce niveau sont excellentes depuis quelques années, mentionne-t-il. Mais c’est difficile de justifier payer autant d’argent à un joueur qui ne sautera sur le terrain qu’à tous les quatre ou cinq jours. On tente donc toujours de trouver quelqu’un qui peut jouer à d’autres positions (Johnson peut jouer à l’inter ou comme voltigeur).»

Les Fisher Cats annoncent également le retour du receveur acadien Éric Hébert après une année sabbatique, en plus de l’ajout des de Shawn Bartley et de Kyle Donahoe, deux produits des Mudcats Metro juniors.

Ils doivent par contre se séparer du vétéran receveur Mike Ivey, qui a décidé de se retirer après une vingtaine d’années dans le baseball senior.

L’autre Américain de l’équipe en 2017, le voltigeur Lance Van Noy, sera de retour avec les Fisher Cats cet été. Le joueur importé avait été choisi joueur défensif de l’année dans le circuit, en plus d’être choisi au sein de l’équipe d’étoiles, après une campagne de ,375, 7 doubles, 2 circuits et 19 points produits.

Moncton amorcera sa saison 2018 le 20 mai, alors que les Ironmen de Chatham seront de passage au parc Kiwanis à compter de 14h.