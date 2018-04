L’attaquant des Flyers de Philadelphie, Sean Couturier, pourrait jouer vendredi, selon ce qui a été rapporté sur le site NHL.com.

Le centre âgé de 25 ans, de Bathurst, a manqué le quatrième match de la série de premier tour éliminatoire de l’Association Est face aux Penguins de Pittsburgh, mercredi, rencontre que la troupe de Sidney Crosby a remporté 5 à 0 pour prendre une avance de 3-1.

Mardi, pendant l’entraînement des Flyers, Couturier est entré violemment en collision avec le défenseur Radko Gudas.

Après avoir culbuté, Couturier a été incapable de se relever et a lancé son bâton par dépit sur la bande. Il a dû quitter la patinoire avec l’aide du soigneur.

L’organisation des Flyers a par la suite indiqué que le meilleur pointeur du club (1-2=3 pts) était blessé «au bas du corps».

Couturier, qui a joué en moyenne plus de 24 minutes par match en trois matchs en série, a patiné mercredi et jeudi. Il a fait le voyage avec le reste du club à Pittsburgh, où sera disputé le cinquième match vendredi soir.

«Je vais à la patinoire chaque jour pour y subir des traitements et tenter d’aller mieux. Je vais voir comment ça va aller vendredi, voir les progrès et comment je me sentirai. J’espère être en mesure de jouer», a signifié Sean Couturier sur NHL.com.

Concernant l’incident, le no 14 des Flyers, en nomination pour la première fois de sa carrière pour l’obtention du trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif de la LNH, soutient qu’il s’agissait d’un malheureux accident.

«Radko se sentait mal, mais ce n’est pas de sa faute. Il ne m’a pas vu et je l’ai vu au dernier instant. C’est seulement un malheureux accident et personne n’est à blâmer. Évidemment, c’est frustrant, je ne vous mentirai pas. Je veux être sur la patinoire avec mes coéquipiers, spécialement à ce moment de l’année. Mais ce sont des choses qui arrivent», a poursuivi l’attaquant.

La recrue Nolan Patrick a pris la place de Couturier au sein du trio complété par Claude Giroux et Jakub Voracek. Ils ont connu une soirée difficile, mercredi, avec un différentiel cumulé de moins-8.