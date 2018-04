Soccer: une expérience extraordinaire pour Marius Doucet

Marius Doucet, un joueur de soccer âgé de seulement 12 ans, vient de vivre une expérience extraordinaire au début du mois en prenant part à deux tournois internationaux à Barcelone, en Espagne. Le jeune Franco-Ontarien d’origine acadienne – ses parents Pascale Saulnier et Emmanuel Doucet sont respectivement de Tracadie et de Robertville – ne s’est d’ailleurs pas contenté de faire acte de présence puisqu’il aura été l’une des vedettes de la formation canadienne.

Marius et ses coéquipiers du Canada Blau ont d’abord participé au tournoi FCBEscola, qui regroupait des équipes en provenance de plusieurs écoles du programme de développement du FC Barcelone à travers le monde. Juste pour le Canada, on retrouvait 150 jeunes parmi les équipes U-8, U-10, U-12, U-14 et U-16. Au total, le tournoi comprenait 1900 joueurs.

Alors que l’objectif était d’obtenir un top-30 dans la division U-14, c’est finalement une 12e position que l’équipe est allée chercher.

Dès le premier jour, le jeune Marius a enfilé le but vainqueur dans un triomphe de 3 à 2 face au USA Grana.

Le lendemain, le Canada est venus bien près de créer la surprise du tournoi en s’inclinant seulement 1 à 0 devant le Brésil. Il a complété sa ronde préliminaire en livrant un verdict nul de 1 à 1 à la Suisse.

Lors du match visant à séparer les équipes les équipes pour les positions 9 à 16, le Canada Blau et la Russie ont terminé le temps réglementaire à égalité 0 à 0. Il l’a finalement emporté 1 à 0 en dominant 3-2 la session des tirs de barrage.

Enfin, l’équipe a baissé pavillon 3 à 2 devant l’Italie pour confirmer sa 12e position sur les 36 formations de la division U-14.

Le Canada Blaua participé ensuite à l’événement BCN Sport, un tournoi de délégation qui réunissait dans leur division les formations de l’Australie et de la Chine. Les Canadiens ont remporté les deux duels, chaque fois sur un but gagnant de Marius Doucet. Il a d’ailleurs complété les deux tournois avec une récolte de six buts et deux passes.

Le jeune athlète est évidemment heureux de l’expérience vécue à Barcelone et son cheminement laisse présager qu’il a un bel avenir devant lui.

«Ça fait trois ans que je joue à l’année, dit-il. J’ai essayé le hockey, mais je préfère le soccer. J’adore courir et jouer avec le ballon. Et puis, j’aime mieux aussi la mentalité du soccer que celle du hockey.»

Il a eu la piqûre du soccer dès ses débuts. À un point tel qu’il profitait des vacances annuelles chez ses grands-parents pour porter les couleurs des équipes de son groupe d’âge dans la région de Tracadie.

Ce n’est toutefois qu’au printemps de 2017 qu’il s’est joint à l’école de développement FCBEscola d’Ottawa après un solide camp d’essai.

Puis, ce printemps, Marius a obtenu sa place au sein de l’équipe qui regroupait les meilleurs éléments des cinq écoles du pays (Montréal, Ottawa, Edmonton, Toronto et Vancouver).

«Je ne m’attendais pas à être sélectionné, mentionne-t-il. Il y avait quand même beaucoup de joueurs au camp.»

«Je veux maintenant me rendre le plus loin possible dans mon sport. Un jour, j’aimerais bien jouer professionnel. Je cours vite, mon botté est bon et j’excelle en possession de ballon. Par contre, je pense que je suis davantage un fabriquant de jeu qu’un marqueur de buts», affirme le jeune athlète.