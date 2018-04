Dominic Cormier avait des papillons dans l’estomac

Ce n’est pas exactement le retour à la maison que souhaitait le défenseur Dominic Cormier.

Mais le patineur originaire de Moncton a tout de même apprécié disputer ses deux premières parties au Nouveau-Brunswick en 2017-2018.

Comme il n’avait pas joué lors de la seule visite des Tigres de Victoriaville à Moncton (il a été acquis à Noël), le joueur acadien avait quelques papillons dans l’estomac en fin de semaine.

«C’était agréable de jouer devant ma famille et mes amis, surtout que c’était la première fois cette année», mentionne le patineur âgé de 20 ans.

Sauf que la joie de retrouver les siens s’est estompée rapidement.

«Ça ne s’est pas passé comme on le souhaitait, mais on a quand même fait des bonnes choses. On doit continuer à s’améliorer dans chaque match pour revenir dans la série», indique le numéro 81 des Tigres.

«Dans les deux matchs, nous avons connu un très bon départ. On doit juste jouer pendant 60 minutes de cette façon.»

Cormier pense qu’un changement de décor va faire beaucoup de bien à son équipe.

«C’est certain que ça va être un gros changement. On aime jouer à Victoriaville et nos partisans sont toujours là pour nous. Je pense que ça va être un bon match.»

Comme ses coéquipiers, le vétéran se dit parfaitement conscient de l’enjeu de la troisième rencontre.

«C’est sûr que c’est un gros match, mais dans les séries, chaque partie est importante. On a seulement à jouer comme on est capable de le faire et je suis convaincu que ça va bien aller», assure-t-il.

Peu importe l’issue de la série, Dominic Cormier dit vivre de très beaux moments à Victoriaville.

«C’est toute une expérience de jouer avec une équipe gagnante. Les gars ont beaucoup de plaisir ensemble et les partisans des Tigres sont incroyables. C’est plaisant d’être là.»

L’ancien de l’Océanic de Rimouski affirme à qui veut l’entendre que personne ne va lancer la serviette chez les Tigres.

«On a certainement encore confiance en nous. La série est loin d’être terminée. On a perdu seulement deux parties. Il faut en gagner quatre pour remporter une série. On a une très bonne équipe de hockey et on doit juste le montrer.»