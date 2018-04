La Blizzardmania souffle sur Edmundston

La Blizzardmania frappe tellement les partisans que plusieurs sont allés encourager leur équipe favorite à Yarmouth, à 1000 km d’Edmundston, jeudi et vendredi. - Collaboration spéciale: Tina Comeau, Tri-County Vanguard

L’engouement des gens de la région d’Edmundston à l’endroit de son équipe de hockey junior des Maritimes est phénoménal, voire inexplicable. En fait, la Blizzardmania, comme on l’appelle, déferle partout dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et touche pratiquement tout ce qui bouge à Edmundston!

Partout en ville, le nom Blizzard est sur toute les lèvres et monopolise les conversations.

De retour de vacances hivernales, le maire d’Edmundston tenait mordicus à venir encourager son équipe de hockey junior favorite, dimanche.

«C’est inattendu. C’est un engouement qui dépasse toutes les attentes, même si savions que nous aurions une bonne équipe cette saison», a expliqué Cyrille Simard.

L’élu se réjouit de voir constamment des foules monstres au nouveau Centre Jean-Daigle et l’impact économique qu’apporte le Blizzard depuis son arrivée au Madawaska.

«Clairement, le sentiment de fierté et d’appartenance à la Ville d’Edmundston a été renforcé auprès de la population grâce au Blizzard», a ajouté le maire, qui se réjouit aussi des exploits sportifs de l’équipe de hockey depuis le début de la saison.

Toutes sortes de choses circulent ici au sujet de la formation étoile.

«Il faudrait lancer une pétition et forcer le conseil municipal d’Edmundston à renommer la municipalité Blizzardville!», a lancé un fervent partisan.

En tant que hockeyeur et grand amateur de sport, le maire de Grand-Sault a également tenu à assister à la rencontre éliminatoire.

«Je suis aussi ici pour commencer à négocier le déménagement du Blizzard à Grand-Sault», a indiqué Marcel Deschênes, sourire en coin.

Cette ferveur est telle que certaines personnes seraient arrivées aux abords de l’amphithéâtre communautaire d’Edmundston samedi après-midi, soit 24 heures avant la première mise au jeu.

Dès dimanche midi, une foule immense se massait à l’entrée du Centre Jean-Daigle, alors que d’autres tentaient désespérément de trouver un espace de stationnement.

À l’étage inférieur où se trouvent les vestiaires des joueurs, un silence total régnait alors que les joueurs et les entraîneurs des deux équipes mettaient la touche finale aux préparatifs de cette importante cinquième rencontre entre le Blizzard et les Mariners de Yarmouth.

Pendant ce temps, d’autres amateurs de l’équipe se trouvaient dans les restaurants avoisinants afin de déguster un repas en famille ou entre amis.

«Les jours de match, la salle est pleine à craquer et je dois pratiquement doubler le nombre d’employés sur le plancher. C’est évidemment bon pour les affaires», a raconté Cindy Girard, la gérante de la rôtisserie St-Hubert d’Edmundston.

À l’intérieur du Centre Jean-Daigle, cette frénésie est encore plus palpable depuis les exploits de l’équipe en rondes éliminatoires.

Dès l’ouverture des portes, 90 minutes avant le début de la rencontre, une foule importante se ruait déjà devant les stands alimentaires et devant celui de la loterie 50-50.

Les frites-sauce et les poutines circulaient dans les gradins à un rythme 100 fois plus important que celui des joueurs du Blizzard sur la glace, alors que ces mêmes amateurs prenaient également d’assaut le kiosque d’objets souvenirs rempli de casquettes, de chandails et autres items promotionnels aux couleurs de l’équipe.

La Blizzardmania se vit à Edmundston, ça se voit aisément!