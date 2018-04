Titan: deux victoires, mais place à amélioration

Le capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst, Jeffrey Viel, vient d’inscrire son 9e but des séries éliminatoires. Le gardien Étienne Montpetit, le défenseur Andrew Smith (3) et Vincent Lanoue (17) semblent se demander ce qui s’est passé. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Un entraîneur de hockey, ce n’est jamais complètement satisfait. Et Mario Pouliot ne fait pas exception à la règle.

Même si son équipe vient de signer deux victoires convaincantes (6 à 3 vendredi et 7 à 3 samedi) pour amorcer sa série demie-finale quatre de sept de la LHJMQ face aux Tigres de Victoriaville, le pilote du Titan d’Acadie-Bathurst pense que son groupe peut faire mieux dans plusieurs aspects du jeu.

«Dans le premier match, on avait beaucoup d’intensité et d’émotions. Notre désir était aussi là, mais on a eu de la misère à gérer ça un peu. On a pris plusieurs punitions de réaction. Mais on s’est amélioré à ce niveau dans le deuxième match», affirme-t-il.

«Le match de samedi a été plus serré que le pointage ne l’indique. C’était 4 à 2 après deux périodes. Moi, j’ai vu un match rapide, où les deux équipes jouaient avec intensité.»

Selon Mario Pouliot, c’est la deuxième période qui a permis à son équipe de l’emporter samedi.

«On a profité d’un avantage numérique pour aller chercher un gros but (celui d’Antoine Morand). On a aussi été solide en échec avant et le long des rampes. Notre attaque à cinq est allée chercher cinq buts (en 10 occasions) depuis le début de la série. On a apporté certains ajustements et les gars font bien ça.»

L’enjeu sera encore plus grand lors du troisième match, alors que la série se transporte dans les Bois-Francs.

«On a commis plusieurs revirements qui leurs ont donné des buts et des chances de marquer dans les deux premières parties. On devra être meilleurs à Victoriaville. On devra aussi être disciplinés et continuer à prendre des coups», avance l’entraîneur-chef du Titan.

«C’est sûr qu’ils vont jouer à la maison et ils ne voudront pas tomber 0-3 dans la série. Ils vont jouer avec énormément d’énergie. Nous, on va tout faire pour amener la série à 3-0. C’est certain que ça va être un match important.»

Son homologue des Tigres admet que son équipe peut et doit faire mieux devant ses partisans.

«On doit être meilleur sans la rondelle. Le Titan a profité des chances que nous leurs avons donné. On a eu des relâchements en deuxième période au cours des deux premières parties. C’est une équipe qui a une belle force de frappe à l’attaque et ils nous ont fait payer pour nos erreurs», raconte Louis Robitaille.

«On a un groupe plus vieux, qui est déjà passé par là. Je sais que nos gars sont fin prêts. On est arrivé à Victoriaville (de Bathurst) à 4h du matin et les gars avaient le sourire aux lèvres. Ils avaient déjà hâte que ça commence.»

Il affirme que les joueurs du Titan auront droit à une opposition de première classe à Victoriaville.

«On a hâte de retrouver notre foule, notre building, ou on a eu beaucoup de succès depuis un certain temps (les Tigres ont une fiche de 23-9-2-0 en saison régulière au Colisée Desjardins). On va sortir grandi de cette adversité. On n’est pas du tout en mode panique. On sait qu’on doit être meilleurs et on est comme des lions en cage pour le match numéro trois.»